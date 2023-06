USD/RUB: Rublo no limite depois que a Rússia abortou a rebelião

O USD/RUB estará no centro das atenções quando os mercados abrirem na segunda-feira, enquanto os investidores refletem sobre os acontecimentos na Rússia. O par terminou a semana passada em 83,64, próximo ao nível mais alto desde abril do ano passado. O rublo tem sido uma das moedas dos mercados emergentes com pior desempenho, tendo caído mais de 63% desde o ponto mais alto em 2022.

Rússia crise política

Copy link to section

Há duas notícias importantes movendo o par forex USD/RUB. Primeiro, o preço do petróleo bruto tem apresentado uma forte tendência de queda nos últimos meses. O Brent, referência internacional, caiu para US$ 74, enquanto o West Texas Intermediate caiu para menos de US$ 70. Os urais russos estão sendo negociados abaixo de US$ 60. Do lado positivo, o preço do gás natural saltou 13% nos últimos 30 dias.

A Rússia ganha a maior parte de suas divisas vendendo petróleo bruto e outros produtos energéticos. Portanto, o rublo russo tende a despencar quando a energia e outras commodities recuam.

O catalisador mais importante é a situação política na Rússia durante o fim de semana. Essa crise aconteceu depois que o Grupo Wagner assumiu uma base militar no sul da Rússia e ameaçou se mudar para Moscou. Terminou depois que a Bielorrússia negociou um acordo para evitar a crise.

Não está claro como o rublo russo reagirá aos eventos. Analistas advertem que a crise ainda pode deixar a Rússia vulnerável, já que Wagner tem sido um dos melhores na guerra ucraniana. Como tal, sua saída pode levar a mais desafios para os militares russos. Minha opinião é que o rublo russo permanecerá pressionado por um tempo.

Haverá outras notícias russas importantes esta semana. A agência de estatísticas publicará os últimos números de vendas no varejo e desemprego na quarta-feira. Espera-se que esses números mostrem que a taxa de desemprego subiu para 3,5%, enquanto as vendas no varejo subiram para 7,8%.

Previsão USD/RUB

Copy link to section

O preço de USD para RUB esteve em uma tendência de alta nos últimos dias. Moveu-se acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Ele se moveu acima das médias móveis de 50 e 100 dias e da linha de tendência ascendente mostrada em verde.

Portanto, como previ antes, o par provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo ponto-chave de resistência em 90. Um movimento abaixo de 80 invalidará a visão otimista.