A Aston Martin acaba de anunciar um acordo ‘divisor de águas’ com a Lucid

Lucid Group Inc (NASDAQ: LCID) subiu 15% esta manhã depois que a empresa EV anunciou um novo acordo com a Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (LON: AML).

Aston Martin pagará US$ 132 milhões em dinheiro à Lucid

Na segunda-feira, a empresa listada na Nasdaq disse que a Aston Martin concordou em pagar US$ 132 milhões em dinheiro para acessar sua tecnologia de trem de força elétrico.

A Lucid também terá uma participação de 3,7% na montadora britânica de automóveis de luxo. Seu CEO, Peter Rawlinson, disse hoje em um comunicado à imprensa :

A Aston Martin selecionou o Lucid, reconhecendo os profundos benefícios da adoção de sua tecnologia de transmissão elétrica líder mundial, exemplificada pelo alcance estimado pela EPA de 516 milhas no Lucid Air Grand Touring.

O referido acordo é significativo, pois trará algum dinheiro para o Lucid Group, que perdeu quase US$ 800 milhões em seu primeiro trimestre financeiro. “ LCID ” ainda caiu cerca de 50% em relação à alta do ano.

Lucid fornecerá componentes de bateria para Aston Martin

O acordo anunciado também fará com que a Lucid forneça seus componentes de bateria para a Aston Martin, que planeja introduzir seu primeiro BEV (veículos elétricos a bateria) por volta de 2025.

Os acionistas da montadora com sede no Reino Unido ainda não votaram sobre a parceria de longo prazo com a Lucid. De acordo com Lawrence Stroll – seu presidente executivo:

O acordo com a Lucid é um divisor de águas para o crescimento futuro da Aston Martin liderado por veículos elétricos. Selecionamos o Lucid, obtendo acesso ao mais alto desempenho do setor e à tecnologia mais inovadora para nossos futuros BEVs.

No início deste mês, o Lucid Group divulgou planos de arrecadar US$ 3,0 bilhões por meio de uma oferta de ações, conforme relatado pela Invezz aqui. “AML” também terminou com cerca de 10% de alta no noticiário de hoje.

