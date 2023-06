Cineworld entrará com pedido de administração no Reino Unido

Cineworld Group plc (LON: CINE) planeja entrar com pedido de administração no Reino Unido como parte de um plano de reestruturação proposto.

As ações da Cineworld não serão mais listadas na LSE

Suas ações também sairão da Bolsa de Valores de Londres em julho, confirmou a rede de cinemas na segunda-feira.

A notícia do mercado de ações chega menos de um ano depois que a Cineworld entrou com pedido de proteção contra falência nos EUA. Na época, ela tinha cerca de US$ 9,0 bilhões em dívida líquida no balanço.

A reestruturação proposta liberará cerca de US$ 4,53 bilhões de sua dívida e inclui uma oferta de direitos para arrecadar cerca de US$ 800 milhões em receitas brutas. No entanto, não abrange qualquer recuperação para os acionistas existentes.

A rede de cinemas atingida pela pandemia agora está trocando de mãos a apenas 56 pence por ação.

Cineworld espera sair do processo do capítulo 11 em julho

Uma vez nomeados, os administradores transferirão todos os ativos da Cineworld para sua subsidiária integral – Crown UK Holdco Limited. A atualização da empresa hoje também diz:

Uma empresa recém-incorporada a ser controlada pelos credores do Grupo se tornará a única proprietária da Crown, com o Cineworld Group deixando de ter qualquer participação na Crown ou no resto do grupo.

A Cineworld ainda espera sair da proteção contra falência do capítulo 11 no próximo mês. Seus cinemas continuaram funcionando normalmente durante a reestruturação.

No início deste mês, os credores concordaram em pagar até US $ 35 milhões combinados aos executivos da empresa de cinema para suavizar sua saída depois que ela sair do processo do capítulo 11 em julho. A Cineworld opera mais de 700 cinemas em todo o mundo.