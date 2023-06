Previsão do preço das ações da Nio: “Precisa recalibrar sua estratégia”

O preço das ações da Nio (NYSE: NIO) permaneceu sob pressão, já que o “assassino de Tesla” chinês enfrenta vários ventos contrários em suas operações. As ações caíram nos últimos três dias e estão pairando perto de seu nível mais baixo este ano. As ações da Nio caíram mais de 87% em relação ao seu recorde histórico.

O assassino de Tesla tropeça

A Nio é uma das várias empresas chinesas de EV que se popularizaram por desafiar a Tesla, a maior montadora do mundo. A empresa era amada por causa de suas empresas de alta qualidade que vendiam por uma fração do que a Tesla vendia.

Recentemente, no entanto, a Nio enfrentou ventos contrários substanciais à medida que o mercado chinês se tornava mais competitivo. A empresa viu o número de entregas de veículos cair nos últimos meses. Entregou 6.155 veículos em maio, elevando as entregas acumuladas no ano para mais de 43,8 mil. Já entregou mais de 333 mil veículos cumulativamente.

Dados recentes mostram que as entregas da empresa estão caindo. Como resultado, a empresa decidiu reduzir os preços no início deste mês. Ela cortou os preços em cerca de US$ 4.200, o que afetará suas margens já reduzidas. Esses cortes foram um reflexo de que o crescimento da empresa está desacelerando em ritmo acelerado. A Nio aposta agora no recém-lançado ES6, um novo SUV que espera atrair mais compradores este ano.

A outra notícia importante foi que a empresa captou dinheiro de uma empresa do governo de Abu Dhabi. Ele levantou $ 738 milhões, dando à empresa uma participação de 7%. A captação foi importante porque o caixa da empresa está diminuindo. Tinha US$ 2,88 bilhões em dezembro e US$ 2,1 bilhões em junho deste ano.

Ainda assim, a empresa enfrenta mais ventos contrários do que favoráveis. Por exemplo, a economia chinesa está desacelerando e há preocupações sobre se o ES6 aumentará as vendas. Também não está claro se a mudança de troca de bateria aumentará seus retornos. Em nota, um analista da Sina Auto Insights disse :

“Os cortes de preços devem aumentar temporariamente as vendas, mas a NIO pode ter que recalibrar sua estratégia de produtos e preços.”

Previsão do preço das ações da Nio

Gráfico NIO por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço da ação Nio se moveu lateralmente nos últimos meses. Ele permaneceu abaixo de $ 10 por meses e o estoque está vadiando nas médias móveis de 50 e 25 dias. Ao mesmo tempo, o Average True Range (ATR) continuou caindo.

Portanto, há uma probabilidade de que a ação permaneça nessa faixa nos próximos dias e depois caia para o suporte em US$ 7,23, cerca de 15% abaixo do nível atual. Um movimento acima do ponto de resistência em US$ 10 invalidará a visão pessimista.

