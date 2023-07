Tesla produziu mais veículos do que entregou no segundo trimestre

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) subiu 6,0% nas negociações de pré-mercado depois de relatar as entregas e o número de veículos produzidos no segundo trimestre.

Tesla supera estimativas para entregas no segundo trimestre

As entregas aumentaram 83% em relação ao ano anterior, para 466.140

Produziu 479.700 veículos contra 258.580 um ano atrás

Ambas as métricas ficaram à frente das expectativas da Street, bem como dos números do trimestre anterior. No primeiro trimestre, a Tesla entregou 422.875 veículos e produziu 440.808 no total.

Aproximadamente 96% dos veículos que a empresa listada na Nasdaq entregou no segundo trimestre foram seu sedã Modelo 3 e o crossover Modelo Y, conforme o comunicado de imprensa – ambos agora são elegíveis para crédito fiscal total nos Estados Unidos sob a Lei de Redução da Inflação.

Ao escrever, as ações da empresa com sede em Austin subiram mais de 150% no ano.

Citi vê queda nas ações da Tesla para US$ 215

A montadora multinacional que deve divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre em 19 de julho não revela números para modelos ou regiões específicas. No mês passado, a Tesla confirmou uma parceria com a Rivian Automotive, conforme relatado pela Invezz aqui.

É o quinto trimestre consecutivo que a Musk & Co relata um número maior de veículos produzidos em comparação com os veículos entregues. Segundo Itay Michaeli, analista do Citi:

O crescente spread entre a produção e as entregas provavelmente manterá o foco no potencial para mais pressão de preços no terceiro trimestre. O fluxo provavelmente dependerá do resultado da margem do segundo trimestre.

Seu preço-alvo de $ 215 para as ações da Tesla sugere uma enorme queda de 23% a partir daqui. Os analistas previam que a gigante dos veículos elétricos entregaria 445.924 veículos em seu segundo trimestre financeiro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.