iShares Taiwan ETF tem um rendimento de dividendos de 16%: EWT é uma compra segura?

Taiwan está passando por ventos contrários em 2023 devido às preocupações com a geopolítica e a demanda de semicondutores. Sua economia contraiu 3,02% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre, depois de cair 0,4% no quarto trimestre do ano passado. Ao contrair em dois trimestres consecutivos, significa que Taiwan entrou em recessão. Apesar disso, o iShares Taiwan ETF (EWT) saltou cerca de 18% este ano.

Investir em ações de Taiwan

A economia de Taiwan está passando por grandes ventos contrários à medida que as tensões entre os EUA e a China continuam. Como resultado, muitos países estão investindo pesadamente para mudar suas cadeias de abastecimento. Por exemplo, os EUA aprovaram o CHIPs Act, que visa trazer investimentos em semicondutores para o país.

A Europa também está investindo bilhões de dólares na indústria de semicondutores. O objetivo é garantir que as cadeias produtivas desses países sejam fortes o suficiente para suportar choques globais. O maior choque é uma possível invasão de Taiwan pela China.

Ainda assim, Taiwan manterá uma vantagem na indústria de semicondutores por causa do estágio avançado de suas fábricas. Além disso, vale a pena notar que muitas empresas taiwanesas estão investindo em países ocidentais. Por exemplo, a Taiwan Semiconductor está investindo US$ 40 bilhões em uma fábrica no Arizona.

Portanto, muitos investidores evitam o ETF iShares Taiwan por causa dos riscos geopolíticos e do medo de que o país perca sua vantagem na semi-indústria. Embora seja provável uma invasão, Taiwan provavelmente continuará crescendo nos próximos anos.

EWT ETF também é uma inteligência artificial jogar, já que os maiores constituintes estão na indústria de tecnologia. As ações de tecnologia representam cerca de 60% do fundo. Eles incluem empresas como Taiwan Semi, Foxconn, MediaTek e United Microelectronics.

O ETF iShares Taiwan é uma boa compra?

Portanto, acredito que o ETF iShares Taiwan é um bom investimento por três razões. Primeiro, os temores geopolíticos criaram descontos no fundo. Acredito que empresas como TSMC e Foxconn são difíceis de substituir, mesmo com a redução de riscos.

Em segundo lugar, o fundo tem um enorme rendimento de dividendos que é muito difícil de ignorar. Tem um rendimento TTM de 15,8% e um rendimento futuro de 16%. Nos últimos 3 e 5 anos, seu rendimento de dividendos teve um CAGR de 94% e 45%, respectivamente.

Finalmente, os técnicos apóiam o fundo. O gráfico diário mostra que o EWT ETF tem estado em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ele conseguiu cruzar o nível de retração de Fibonacci de 50%. O fundo também está sendo apoiado pelas médias móveis de 25 e 50 dias.

Portanto, há uma probabilidade de que o ETF iShares MSCI Taiwan continue subindo à medida que os compradores visam o próximo nível de resistência chave em US$ 53,22, o ponto de retração de 78,6%.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.