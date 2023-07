Preços do cacau supercomprados em uma alta de 40 anos em meio a preocupações com a oferta

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A maioria das commodities agrícolas caiu este ano, ajudadas pelo acordo de transporte marítimo entre a Rússia e a Ucrânia. Uma commodity, no entanto, desafiou a gravidade quando seu preço subiu para o nível mais alto em mais de quatro décadas. O preço do cacau estava sendo negociado a $ 3.400, ~ 36% acima do nível mais baixo em 2022 e ~ 93% acima dos mínimos de 2018.

Desequilíbrio entre demanda e oferta

Os preços do cacau dispararam devido ao contínuo desequilíbrio entre oferta e demanda no setor. A demanda de empresas líderes como Hershey e Mondelez disparou, ajudada pela reabertura da economia mundial. A demanda também aumentou por causa da crescente classe média em países asiáticos como China e Indonésia.

A oferta, por outro lado, está sob pressão. Enquanto a Costa do Marfim está produzindo uma safra recorde, a produção em Gana continua atrasada. Dados mostram que a produção de cacau em Gana caiu 18% na última safra, encerrada em 30 de setembro do ano passado.

A produção nos dois países deve continuar caindo nos próximos anos. Por um lado, a maioria das plantas de cacau está envelhecendo enquanto a fertilidade do solo diminui. Ao contrário de culturas como milho e soja, as plantas de cacau levam de dois a quatro anos para amadurecer.

Outra diferença entre o cacau e outros preços é que os agricultores da Costa do Marfim recebem uma quantia fixa do governo. Como tal, eles não estão beneficiando a entidade com o aumento contínuo dos preços.

Além disso, empresas como Mars, Mondelez e Hershey firmam contratos de compra de longo prazo que as protegem dos preços de mercado. A mudança climática também está tendo um impacto na produção agrícola. Em nota ao WSJ, um funcionário da Mondelez em Gana disse :

“Não temos a cobertura florestal que tínhamos, não temos a chuva que nossos avós tinham, e o solo não é tão fértil…Muitas vezes os jovens saem em busca de uma vida melhor na cidade.”

A demanda por barras de chocolate deve continuar crescendo nos próximos anos. Os analistas esperam que mais de 2 bilhões de pessoas consumam cacau todos os anos e o número continuará aumentando por um tempo.

Previsão do preço do cacau

O gráfico semanal mostra que os preços do cacau estiveram em forte tendência de alta nos últimos meses. Recentemente, ele ultrapassou o importante ponto de resistência em US$ 2.932,5, o ponto mais alto em fevereiro de 2020.

O cacau saltou acima das médias móveis de 50 e 25 semanas, enquanto o Índice de Força Relativa e o Oscilador Estocástico se moveram acima do nível de sobrecompra. Portanto, existe a probabilidade de que o preço tenha uma pequena retração nas próximas semanas e depois retome a tendência de alta.