USD/RUB: o rublo russo pode ter um retorno de 7% em breve

O rublo russo está em apuros com o aumento das sanções ocidentais e com a queda dos preços da energia. A taxa de câmbio USD/RUB saltou nos últimos seis meses consecutivos e agora está perto do nível mais alto desde 1º de março do ano passado. Ele saltou mais de 74% em relação ao nível mais baixo em 2022.

Guerra Rússia-Ucrânia continua

O preço USD/RUB teve um bom desempenho à medida que os investidores reagem à guerra em curso na Ucrânia. A Ucrânia lançou vários ataques de drones em Moscou esta semana enquanto a guerra continuava. Como esperado, a Rússia condenou os ataques, esquecendo os danos que causou na Ucrânia. Ataques de drones em Kiev têm sido comuns recentemente.

As implicações desses ataques de drones é que a guerra na Ucrânia continuará no futuro próximo. Além disso, tentativas recentes de líderes mundiais, incluindo africanos e chineses, de mediar atingiram um muro.

O preço USD/RUB saltou com os investidores reagindo às recentes declarações do banco central russo. Em sua reunião de julho, o banco decidiu deixar sua taxa de juros inalterada em 7,5%, onde está há vários meses.

Ele alertou que a economia enfrenta um golpe duplo que pode afetar sua recuperação. Primeiro, há uma contínua escassez de trabalhadores depois que muitos profissionais deixaram o país. Em segundo lugar, o governo está aumentando seus empréstimos para apoiar seus esforços de guerra.

Dados recentes mostraram que o déficit orçamentário da Rússia está crescendo à medida que os preços das commodities recuam. Como resultado, o governo anunciou um grande imposto inesperado para cobrir o déficit. Ele espera que os novos impostos o ajudem a arrecadar mais de 300 bilhões de rublos para financiar a guerra.

Do lado positivo, os preços da energia estão se estabilizando, com o petróleo Brent sendo negociado a US$ 75 e o gás natural subindo para US$ 2,76. O preço do gás aumentou cerca de 25% nos últimos 30 dias.

Análise técnica USD/RUB

Gráfico USD/RUB por TradingView

O preço de USD para RUB teve um retorno espetacular nos últimos meses. No gráfico diário, o par moveu-se acima das médias móveis de 50 e 25 dias. Ele conseguiu transformar o importante nível de resistência em 83,57 em um suporte.

O par também subiu para o lado superior da tendência ascendente mostrada em laranja. Também está preso no nível de retração de Fibonacci de 38,2%. Portanto, embora a tendência geral seja de alta, há uma probabilidade de que o par teste novamente o suporte em 83,57, aproximadamente 7% abaixo do nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.