Análise USD/PKR: aumento da rupia paquistanesa pode ser de curta duração

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O USD/PKR recuou para o nível mais baixo desde 5 de março, com os investidores refletindo sobre o recente acordo de resgate do FMI. O preço do USD para a rupia paquistanesa estava sendo negociado a 275,38, muito abaixo da alta acumulada no ano de 297,12.

A rupia paquistanesa ainda está em risco

Copy link to section

Uma das notícias forex mais importantes do mercado emergente veio recentemente quando o Paquistão chegou a um acordo com o Fundo Monetário Internacional. O acordo significa que o país receberá um empréstimo de US$ 3 bilhões que o evitou da inadimplência.

Como eu havia escrito antes , o país teria passado por sua pior crise econômica dos tempos modernos se entrasse em default. Portanto, o empréstimo dará ao governo mais espaço para executar uma recuperação.

Apesar de tudo isso, acredito que a força da rupia paquistanesa é uma reação exagerada e que terá vida curta. Por um lado, os dados mostram que a maioria dos países que recebem resgates do FMI permanecem sitiados por um tempo.

Por exemplo, a rupia do Sri Lanka permanece perto de seu recorde de baixa, apesar do resgate que aconteceu há alguns anos.

Além disso, o Paquistão ainda não está fora de perigo, pois tem bilhões de vencimentos nos próximos anos. Ela tem um muro de pagamento de dívidas de US$ 25 bilhões a partir deste mês. Como tal, os analistas acreditam que os fundos de resgate não foram suficientes. Em nota, analistas da Fitch escreveram que :

“Embora o FMI provavelmente tenha buscado e recebido garantias para tal financiamento, existe o risco de que isso possa ser insuficiente, principalmente se os déficits em conta corrente aumentarem novamente.”

O outro grande risco para o Paquistão é que a demanda por seus produtos está caindo internacionalmente. Os dados mais recentes mostraram que as exportações do país caíram 19% em junho, a décima queda consecutiva. As importações também caíram por causa da moeda desvalorizada.

Previsão USD/PKR

Copy link to section

Gráfico USD/PKR por TradingView

O USD para a rupia paquistanesa fez uma fuga de baixa após o acordo de resgate do FMI. Antes do rompimento, o par formou um padrão de cabeça e ombros, que geralmente é um sinal de baixa. O par caiu abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias.

Além disso, o preço atual é importante porque foi o nível mais alto em 6 de fevereiro. O MACD moveu-se abaixo do ponto neutro. Portanto, suspeito que o preço USD/PKR se recuperará com o entusiasmo do resgate. Como tal, acredito que o par testará novamente o próximo nível de resistência chave em 287.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.