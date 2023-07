Embora os mercados criptográficos estejam reagindo a temores mais amplos de aumento das taxas de juros e ventos contrários regulatórios relacionados ao setor com uma queda, o sentimento ainda é amplamente positivo após os comentários desta semana de Larry Fink, CEO da BlackRock, Inc. (NYSE: BLK).

Enquanto isso, Chancer está de olho na marca de US$ 1 milhão em sua pré-venda, já que o projeto criptográfico visa revolucionar os mercados preditivos. O projeto está a meio caminho desse objetivo apenas algumas semanas após o lançamento de sua venda de tokens $CHANCER.

BlackRock emergindo como um grande catalisador de alta

Depois que a BlackRock agitou os mercados com seu recente pedido de um ETF de Bitcoin, o CEO da empresa contribuiu para o aumento do impulso otimista ao descrever o Bitcoin como um ativo internacional e um dólar digital.



As observações de Fink provavelmente estão relacionadas ao esforço do gestor de ativos de US$ 9 trilhões para lançar o primeiro ETF de Bitcoin à vista nos EUA. Vale ressaltar que essas observações ocorreram após a Nasdaq reenviar a proposta de ETF da gigante de Wall Street, mencionando a Coinbase como a exchange de criptomoedas com a qual possuem um acordo de compartilhamento de vigilância de mercado. [Leia mais].

Durante a entrevista com a Fox Business, Fink opinou que os investidores poderiam olhar para o Bitcoin como um hedge de inflação. Ele também acredita que a digitalização adicional do ouro por meio do Bitcoin foi boa para o mercado, com a criptomoeda provavelmente revolucionando o sistema financeiro global.

Implicações para o Chancer?

Observadores afirmam que a BlackRock e outras grandes instituições financeiras que buscam uma presença no mercado de criptomoedas poderiam estimular a entrada de dinheiro institucional no setor. Com milhões de clientes e uma presença global, a postura pró-cripto das empresas e o possível sucesso com um ETF à vista são destacados como fatores que poderiam impulsionar o próximo mercado de alta.

Mas o mais importante, é a percepção do poder e dos benefícios da blockchain e da criptomoeda em moldar o futuro das finanças e dos investimentos. À medida que a blockchain perturba vários setores, a utilidade dos ativos subjacentes vem à tona – oferecendo muito mais aos detentores em meio à adoção.

O Chancer está preparado para esse tipo de trajetória, devido à revolução antecipada da indústria de apostas. E com o ciclo de alta provavelmente nos estágios iniciais, a pré-venda do $CHANCER pode oferecer uma grande oportunidade para os investidores que compram o token pelo preço baixo atual de apenas US$ 0,01 por token.

O que é Chancer?

Chancer é uma plataforma de mercados preditivos baseada em blockchain em desenvolvimento. O projeto descreve um novo modelo de apostas descentralizado que pretende revolucionar a indústria por meio de um aplicativo inovador de peer-to-peer (P2P).

O ponto de venda da plataforma é o uso da tecnologia blockchain para dar aos usuários controle sobre seus mercados de apostas. Ele remove esse poder das casas de apostas centralizadas, o que significa que os usuários não enfrentam as restrições que bloqueiam as plataformas de apostas tradicionais.

Um usuário no Chancer é sua própria “casa”, estabelecendo as regras para jogar e os mercados para participar – o que pode ser qualquer coisa, desde que haja um resultado claro para uma aposta. Pode ser esportes globais ou a liga de beisebol local, ou eleições, atividades de clubes locais e assim por diante.

O token $CHANCER alimentará a plataforma e será executado na Binance Smart Chain. A oferta total é de 1.500.000.000, com 65% disponíveis na pré-venda.

Além de oferecer aos detentores acesso ao ecossistema, o token oferecerá várias oportunidades pelas quais os detentores podem se beneficiar de sua utilidade. Isso inclui a possibilidade de compartilhar suas previsões com a comunidade global e aumentar os ganhos potenciais, bem como a possibilidade de fazer staking para ganhar recompensas, à medida que ajudam a garantir a verdadeira descentralização da plataforma de apostas sociais online.

Saiba mais sobre o Chancer aqui.

A pré-venda é um bom momento para investir em $CHANCER?

As pré-vendas oferecem aos investidores a oportunidade de comprar um projeto futuro, mas promissor. Os preços durante a pré-venda geralmente são altamente descontados, o que significa que os investidores os obtêm em níveis que provavelmente serão 10x ou mais baixos do que quando o token chega às exchanges.

A pré-venda de Chancer, que acontecerá em apenas algumas semanas, está recebendo grande interesse dos investidores devido a isso. Cerca de 59,3 milhões de $CHANCER foram vendidos, arrecadando mais de $ 593k. Como observado anteriormente, o preço do token atualmente é de US$ 0,01. No entanto, seu valor está projetado para aumentar ao longo das 12 etapas da pré-venda e chegará a US$ 0,021. A meta é arrecadar R$ 15 milhões.

Quer comprar $CHANCER? Descubra como e mais em sua página de pré-venda.