Estoque Prestige Wealth: Aprenda com TOP, AMTD e evite PWM

O preço das ações da Prestige Wealth Inc (NASDAQ: PWM) chegou às manchetes na quinta-feira, quando quase dobrou em seu primeiro dia de negociação. As ações saltaram para $ 5,40 na quinta-feira, dando-lhe um valor de mercado de mais de $ 48 milhões. Em seguida, dobrou na sessão de pré-mercado, onde estava sendo negociado a US$ 10,86.

Memórias AMTD e Top Financial

As empresas com sede em Hong Kong criaram o hábito de entrar em parabólicas quando listadas nos Estados Unidos. Há alguns anos, as ações da AMTD dispararam, tornando seu valor de mercado maior que o do Goldman Sachs, como escrevemos aqui.

Mais recentemente, as ações da Top Financial saltaram para mais de US$ 114 antes de cair para os atuais US$ 6,67. Ainda não está claro por que essas ações tendem a se sair bem depois de abrir o capital. Minha opinião é que essas empresas tendem a engendrar esquemas de bomba e descarga bem orquestrados que deixam muitos investidores na mão.

A Prestige Wealth Inc é outra empresa que ganhou força esta semana com o salto de suas ações. Para começar, a PWM é uma empresa sediada em Hong Kong que fornece soluções de gerenciamento de patrimônio e gerenciamento de ativos.

De acordo com seu perfil, a empresa auxilia seus clientes na identificação e aquisição de soluções de gestão patrimonial e patrimonial. O perfil acrescenta que a empresa atende indivíduos de alto patrimônio líquido em Hong Kong e na China continental.

Evite o preço das ações da Prestige Wealth

Existem três razões principais pelas quais você deve evitar o estoque de PWM. Primeiro, a história sugere que essas bombas tendem a desmoronar, deixando muitos comerciantes de varejo na mão. No gráfico abaixo, vemos que os preços das ações da AMTD e da Top Financial caíram depois de ficarem parabólicos nos primeiros dias. Portanto, há uma probabilidade de que o estoque Prestige Wealth faça o mesmo.

TOP preços de ações financeiras e AMTD

Em segundo lugar, pouco se sabe sobre a Prestige Wealth e suas operações comerciais. Por exemplo, em setembro do ano passado, a empresa tinha apenas US$ 702 mil em ativos sob gestão. Suas receitas e receitas não são bem conhecidas por enquanto. As relações com investidores de seu site não fornecem recursos significativos em seus recursos financeiros.

Em terceiro lugar, é sempre importante investir em empresas que você conhece bem. No caso da Prestige, ela não forneceu mais detalhes sobre como funciona seu negócio e como ganha dinheiro.