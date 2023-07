Twitter ameaça processar Meta Platforms por causa de seu novo aplicativo ‘Threads’

A Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) continua em foco hoje depois que Elon Musk ameaçou processá-la por causa do “Threads” – um aplicativo lançado recentemente que o dono do Instagram espera que rivalize com o Twitter.

O que o Twitter disse em sua carta à Meta Platforms Inc

Alex Spiro – um advogado sênior da Musk & Co enviou uma carta a Mark Zuckerberg esta manhã acusando a Meta Platforms de se envolver em:

Apropriação indébita sistemática, intencional e ilegal dos segredos comerciais e outras propriedades intelectuais do Twitter.

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

A notícia chega depois que a Meta Platforms capitalizou bilhões de usuários que já possui no Instagram para registrar mais de 30 milhões de assinaturas em seu novo aplicativo semelhante ao Twitter em 24 horas após seu lançamento na quarta-feira (saiba mais).

Threads, no entanto, ainda não está disponível na Irlanda e na UE devido a questões regulatórias.

Meta diz que ex-funcionário do Twitter não está trabalhando em ‘Threads’

A Meta Platforms integrou dezenas de funcionários que o Twitter demitiu sob o comando de Elon Musk.

O bilionário alega que usou seus ex-funcionários para criar um aplicativo imitador, pois alguns deles podem ter tido acesso a informações confidenciais. De acordo com a carta enviada a Zuckerberg:

O Twitter pretende fazer cumprir rigorosamente seus direitos de propriedade intelectual e exigir que a Meta tome medidas imediatas para parar de usar os segredos comerciais do Twitter ou outras informações altamente confidenciais.

Respondendo à alegação hoje, o porta-voz da Meta, Andy Stone, confirmou que nenhum dos ex-funcionários do Twitter estava trabalhando no Threads. Ao escrever, as ações do gigante multinacional da tecnologia ainda estão em alta de 130% em relação ao início do ano.