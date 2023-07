Dave Limp – vice-presidente sênior de dispositivos e serviços da Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) espera que haja um robô em todos os lares daqui a alguns anos.

A Amazon está comprometida com a inteligência artificial

Suas observações ressoam com o crescente foco na inteligência artificial. No momento da escrita, o S&P 500 subiu cerca de 15% no ano, muito do qual está relacionado ao ganho das ações de IA.

Ainda assim, Limp, da Amazon, parece acreditar que a inteligência artificial no momento está apenas em seus primeiros passos. No “TechCheck” da CNBC, ele disse:

Temos muito sucesso para mostrar aos clientes. A robótica será uma delas. Não consigo imaginar um futuro daqui a 10 anos, com tudo o que vemos acontecendo na IA, onde cada família não terá pelo menos um robô.

Em 2021, a Amazom.com Inc apresentou o Astro – um assistente virtual que funciona como um robô doméstico para segurança e atendimento remoto para idosos. No início deste ano, o gigante da tecnologia também lançou “Bedrock” para expandir sua pegada em IA generativa.

No mínimo, essas apostas sugerem que a multinacional vê grande futuro na inteligência artificial; foco no qual, provavelmente também se espalhará para outros nomes neste espaço, como a AltSignals.

AltSignals lançará uma ferramenta de negociação focada em IA

AltSignals é uma empresa de tecnologia financeira que está por trás de um serviço de sinal de negociação que chama de “AltAlgo”.

Mas está longe de ser uma plataforma comum e genérica que apenas informa quando tomar uma posição em ativos financeiros, como ações ou criptomoedas, e quando sair delas. É diferente e aprimorado em relação aos concorrentes de várias maneiras.

Para começar, a AltSignals deseja integrar seu algoritmo de negociação de última geração com inteligência artificial em seu próximo serviço, o ActualizeAI. A ideia é essencialmente usar a IA para aprimorar ainda mais a qualidade e a precisão dos sinais de negociação para que os investidores maximizem seus lucros.

Em segundo lugar, ela possui seu próprio token $ASI nativo, que é realmente a chave para desbloquear tudo o que esta plataforma tem a oferecer. O criptoativo está atualmente em pré-venda.

O token $ASI da AltSignals é um investimento em si

Observe que a AltSignals visa eventualmente fazer a transição para um serviço totalmente descentralizado. Simplificando, é uma plataforma que deseja que a comunidade tenha o poder de tomada de decisão – e é aí que entra o token $ASI.

Assim como as ações, o token nativo é o que garante a você o direito de ter sua voz ouvida em questões críticas para o futuro da AltSignals.

Curiosamente, porém, o token $ASI também é um investimento que, dependendo da oferta e da demanda, pode gerar lucros ao longo do tempo. Por exemplo, atualmente custa US$ 0,018, mas estima-se que chegue a US$ 0,022 até o final da pré-venda.

Isso se traduz em uma alta de cerca de 25%. Além disso, o Estágio 2 da pré-venda que está em andamento já arrecadou mais de $ 1,1 milhão, o que é uma boa notícia para os investidores, pois sugere uma forte demanda.

O token $ASI poderia se beneficiar do Spot Bitcoin ETF?

Vale a pena mencionar aqui que outros tokens, como Pepe e Floki, tiveram um aumento significativo no preço quando foram lançados nas principais exchanges de criptomoedas no início deste ano. É um evento que ainda está no futuro para a AltSignals e, portanto, mostra uma imagem bastante otimista do que o futuro reserva para o token $ASI.

Além disso, as criptomoedas se recuperaram recentemente com base em registros de notáveis gerentes de ativos, incluindo a poderosa BlackRock, para um Spot Bitcoin ETF. Muitos acreditam que o mercado desbloqueou a próxima etapa, uma vez que a SEC deu luz verde a um ETF negociado em bolsa, que poderia ser outro vento favorável para o token $ASI, considerando que é uma criptomoeda em seu núcleo.

Lembre-se de que a BlackRock tem um histórico de obtenção de aprovação para quase todos os ETF que já solicitou. Por fim, projeta-se que o mercado de inteligência artificial se expanda a um CAGR de mais de 20%, ultrapassando US$ 2,0 trilhões em avaliação até o final desta década – e AltSignals, sendo um nome de IA, poderia aproveitar essa onda.

Juntando tudo, é concebível que o token $ASI nativo possa valer 5 centavos no início de 2024. Para mais detalhes sobre a pré-venda, visite o site da AltSignals aqui.