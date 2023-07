Cabernet é rei; As vendas resilientes de Sauvignon Blanc mostram que os mercados adotam “vinhos mais leves e brilhantes”

Nos dados mais recentes divulgados pelo NIQ sobre as vendas de vinho no varejo dos EUA para o mês de abril de 2023, os vinhos de mesa fora do estabelecimento caíram 2,9% em relação ao ano anterior, impulsionados principalmente por um declínio de 3,6% na categoria ‘vinhos em vidro’.

As vendas de vinho de mesa fora do estabelecimento referem-se a vendas através de muitos canais de varejo diferentes, incluindo mercearias, drogarias, comerciantes de massa e uma seleção de clubes de armazéns, entre outros.

Abril de 2023 refere-se aos dados coletados nas quatro semanas anteriores a 22 de abril de 2023.

Os dados mais recentes mostraram que as vendas caíram em todas as faixas de preço, exceto no nível de preço de US$ 15 a US$ 19,99, que permaneceu praticamente inalterado em comparação com abril de 2022.

A queda global foi atenuada pelo aumento das vendas de vinhos em caixa, que aumentaram 3,6% em dólares.

Em particular, os vinhos de caixa com preços acima de $ 4 por 750ml foram robustos, melhorando em 5%.

Volumes

Em termos de volume, as vendas de vinhos de mesa fora de estabelecimento caíram 5,9% no período, terminando o mês em 11,2 milhões de caixas de 9L.

Os vinhos de mais de $ 4 por caixa de 750 ml foram o único segmento a ver um aumento, subindo 2,2% durante o mês YoY e o ano inteiro.

Vinhos com preços abaixo de $ 4 e acima de $ 25 por garrafa, ambos caíram aproximadamente 11% em termos volumétricos.

A categoria de US$ 15 a US$ 19,99 se manteve firme, relativamente falando, testemunhando uma queda de 2,2% em relação a abril de 2022.

base de 52 semanas

Em uma base anual, as vendas acumuladas no varejo caíram 2,7%, para US$ 15,7 bilhões, enquanto os vinhos com preços entre US$ 4 e US$ 10,99 e acima de US$ 25 caíram aproximadamente 5% e 7,5%, respectivamente.

A categoria de US$ 15 a US$ 19,99 manteve o desempenho de destaque, subindo 1,3% ao longo do ano.

Em termos de volume, as vendas no varejo do ano inteiro caíram 6%, fixando-se em 149,2 milhões de caixas de 9L.

branco contra vermelho

De acordo com um relatório da Wine Business Analytics publicado na edição de julho de 2023 do Wine Business Monthly, os vinhos tintos continuaram superando em muito os vinhos brancos, enquanto o Cabernet Sauvignon tinto permaneceu,

…o melhor vinho vendido em lojas fora do estabelecimento…

No entanto, eles observaram,

…à medida que os gastos do consumidor se ajustam pós-pandemia…os vinhos brancos estão se mostrando resistentes.

Em abril de 2023, as vendas de vinho tinto caíram 4,7% em comparação com o mês correspondente do ano anterior, enquanto as vendas de vinho branco permaneceram praticamente inalteradas.

Para o período de 52 semanas encerrado em 22 de abril, as vendas cumulativas de vinho branco ficaram estáveis em US$ 6,5 bilhões.

Esta foi uma exibição forte em comparação com o declínio de 6% no ano anterior.

Os vinhos brancos também registaram um desempenho expressivo face às vendas agregadas de tintos que caíram 4,1% nas últimas 52 semanas e registaram uma quebra de 8% no intervalo anterior.

O relatório acrescentou que isto é,

…apontando para a aceitação crescente dos consumidores por vinhos mais leves e brilhantes.

abril de 2023

O gráfico a seguir mostra a atividade de vendas de vários vinhos em abril de 2023, mostrando as vendas no varejo e o crescimento ano a ano no mês.

Source: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

O Cabernet Sauvignon manteve-se como líder de mercado, enquanto o Chardonnay dominou a categoria de vinhos brancos.

Sauvignon Blanc experimentou o maior crescimento ano a ano no mês, com vendas no varejo subindo 5,3%.

O branco Pinot Grigio/Pinot Gris foi a única outra categoria a apresentar melhora, subindo 2,2% em relação às vendas de abril de 2022.

Desempenho superior dos vinhos brancos durante todo o ano

O relativo sucesso dos vinhos brancos durante o ano passado pode ser atribuído a uma expansão de 4,8% nas vendas de Sauvignon Blanc e um crescimento de 1,3% em Pinot Grigio/Pinot Gris.

Source: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

O Cabernet Sauvignon caiu 1,9% no ano, enquanto as vendas acumuladas do Chardonnay caíram 1,1%.

O declínio nas vendas acumuladas de 52 semanas de vinhos Rosé moderou de uma queda de 13% para 6,7%.

Durante todo o ano, todas as outras principais variedades testemunharam quedas nas vendas no varejo, com Shiraz/Syrah, Zinfandel e White Zinfandel registrando as maiores quedas de 12,2%, 8,9% e 8,9%, respectivamente.

Importações versus vendas internas

As importações totais de vinho para o último período de 52 semanas e para abril de 2023 foram registradas em US$ 4,3 bilhões e US$ 327,8 milhões, respectivamente.

As importações de abril de 2023 caíram 3,0% em valor em uma base anual, enquanto as importações acumuladas de 52 semanas caíram 2,9%.

importados italianos

Copy link to section

No período do ano, os vinhos italianos representaram 32,3% do total importado.

As importações italianas chegaram a US$ 102,8 milhões no mês de abril de 2023 e US$ 1,39 bilhão no período de 52 semanas encerrado em 22 de abril.

Em uma base anual, ambos caíram 4,6% e 4,2%, respectivamente.

Chile, Nova Zelândia e Portugal viram suas importações aumentarem em abril de 2023 em relação ao ano passado, registrando um crescimento de 1,3%, 4,4% e 1,4%, respectivamente.

No acumulado do ano, as importações acumuladas da Nova Zelândia, África do Sul e Portugal apresentaram crescimento positivo de 3,8%, 1,9% e 0,7%, respectivamente.

Source: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

O crescimento da Argentina nas últimas 52 semanas foi praticamente o mesmo da taxa de abril de 2023 e, portanto, não é claramente visível no gráfico.

Vendas no varejo de produção nacional

O mercado doméstico total para abril de 2023 foi registrado em US$ 853,2 milhões, enquanto nas últimas 52 semanas o valor foi de US$ 11,3 bilhões.

As vendas domésticas de vinho superaram as importações em 2,6 vezes em ambos os casos.

Em abril de 2023 e no ano inteiro, as vendas domésticas caíram 2,9% e 2,6%, respectivamente.

vinho californiano

No mês de abril de 2023, o Golden State representou 90,5% da atividade de vendas domésticas em US$ 772,1 milhões.

Em relação a abril de 2022, as vendas totais de vinhos no mês caíram 2,4%.

As vendas acumuladas nas últimas 52 semanas foram de US$ 10,27 bilhões, uma queda de 2,2% desde o intervalo anterior.

Como ponto de comparação, as vendas no varejo do Golden State foram 2,4 vezes as importações totais e 7,4 vezes as importações italianas do ano inteiro.

Todos os outros grandes produtores estaduais caíram tanto em abril quanto no ano inteiro.

Source: Wine Business Analytics; Wine Business Monthly

O crescimento do Texas nas vendas anuais caiu 10,4% tanto no último período de 52 semanas quanto em abril de 2023 YoY, e é por isso que o ponto de dados não está visível no gráfico acima.

Atualização recente do mercado

Com as condições nubladas persistindo nas regiões de plantio, espera-se que a estação de crescimento permaneça um pouco atrasada.

Na era pós-pandêmica, particularmente em Napa Valley, houve uma explosão de vinícolas habilitadas para comércio eletrônico que hospedam sessões de degustação virtuais para atrair o interesse do cliente.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.