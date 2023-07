O aumento do preço das ações do Royal Mail (IDS) enfrenta ventos contrários

O preço das ações da IDS (LON: IDS) continuou em alta com o mercado comemorando a última votação do sindicato. As ações da controladora do Royal Mail saltaram para a máxima de 244p, o nível mais alto desde 10 de maio. Ao todo, o estoque saltou mais de 27% em relação ao nível mais baixo de junho.

Royal Mail ainda está em risco

O preço das ações da IDS continuou seu retorno notável depois que os funcionários do Royal Mail concordaram com o acordo de pagamento alcançado alguns meses atrás. Este é um movimento importante que fará com que a empresa se torne relativamente estável depois de passar por incertezas significativas nos últimos meses.

Como escrevi aqui , o acordo é favorável para os dois lados. Os funcionários receberão um pagamento único de 500 libras e um aumento de 10% no salário nos próximos três anos. O IDS gastará menos dinheiro em comparação com o que os trabalhadores estavam exigindo. Eles queriam que seus aumentos salariais fossem atrelados à inflação.

Como parte do acordo, os funcionários também receberão horários de início de entregas mais tarde e novas condições de trabalho sazonais. O impacto imediato desse acordo é que a empresa reduzirá suas perdas, pois os trabalhadores trabalharão de acordo com o contrato.

Ainda assim, como escrevi antes, o maior desafio para a administração do Royal Mail é que a empresa está com excesso de pessoal. Possui mais de 115 mil trabalhadores, número significativamente superior ao de empresas de seu porte. Portanto, o caminho para a lucratividade é um pouco estreito.

O outro desafio é que os principais negócios do Royal Mail não estão crescendo tão rápido. Seu negócio de cartas está diminuindo rapidamente. E depois do pico durante a pandemia, as tendências do comércio eletrônico estão se moderando. Portanto, acredito que a atual alta do preço das ações do Royal Mail está um pouco esticada.

Previsão de preço de ação da IDS

Gráfico de IDS por TradingView

As ações da controladora Royal Mail têm subido nos últimos meses. A ação saltou de 191,85p em maio para uma alta de 245p. Ele se moveu acima das médias móveis de 25 e 50 dias.

A ação também se moveu acima da linha de tendência ascendente que conecta os níveis mais baixos em outubro e abril deste ano. As ações estão alguns pontos abaixo do nível de resistência chave em 255,7p, o ponto mais alto em abril.

Portanto, suspeito que as ações terão dificuldade em mover-se acima desse nível no curto prazo. Um movimento abaixo do suporte em 240p fará com que caia para o suporte principal em 200p.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.