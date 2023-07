Preço das ações do Airbnb: cruz de ouro se forma à medida que insiders despejam ações

O preço das ações do Airbnb (NASDAQ: ABNB) teve uma forte recuperação este ano, à medida que a demanda por viagens continua aumentando. As ações saltaram para US$ 140, o nível mais alto desde 16 de fevereiro. Eles saltaram mais de 67% em relação ao nível mais baixo em 2023.

Insiders do Airbnb estão vendendo

O Airbnb está indo bem enquanto os investidores comemoram a recuperação contínua da indústria de viagens. A maioria dos analistas acredita que as viagens neste ano serão muito maiores do que no ano passado. E com a inflação caindo, existe a possibilidade de que mais pessoas viajem tanto a lazer quanto a negócios.

Essa tendência foi evidenciada pelo desempenho financeiro recente do Airbnb. No trimestre mais recente, a receita da empresa saltou mais de 20%, para US$ 1,8 bilhão. Como era de se esperar, a receita do primeiro trimestre ficou alguns pontos abaixo dos US$ 1,9 bilhão do quarto trimestre.

O Airbnb também se tornou uma empresa mais lucrativa. Seu lucro líquido no primeiro trimestre foi de US$ 117 milhões, abaixo do prejuízo de mais de US$ 19 milhões no mesmo trimestre de 2022.

Os analistas estão otimistas de que o crescimento da receita do Airbnb continuará na próxima década. A expectativa é de que sua receita seja de US$ 9,48 bilhões neste ano. Ele ultrapassará US$ 20 bilhões em 2029.

Espera -se também que o Airbnb seja altamente lucrativo. Espera-se que seu lucro por ação salte para US$ 3,45 este ano e chegue a US$ 10,42 em 2030. Portanto, embora o Airbnb esteja muito supervalorizado, os analistas acreditam que o crescimento da empresa o justifica.

No entanto, há uma bandeira vermelha no estoque. Uma análise das transações internas mostra que muitos líderes da empresa estão vendendo suas ações. Nos últimos 12 meses, esses insiders venderam mais de US$ 741 milhões em ações. 9 insiders venderam suas participações e nenhum comprou.

Insiders ainda detêm cerca de 30% das ações da empresa, muito mais do que outras empresas de tecnologia como Tesla e Meta.

Transações internas do Airbnb

Previsão do preço das ações do Airbnb

Gráfico ABNB por TradingView

ABNB tem técnicos altamente positivos. No gráfico diário, as ações ultrapassaram o importante ponto de resistência em US$ 129,15, o nível mais alto em 9 de maio. Ele se moveu acima da parte superior da ferramenta Andrews Pitchfork. Além disso, o preço das ações do ABNB subiu acima do nível de retração de Fibonacci de 38,2%.

As ações formaram uma cruz de ouro, que acontece quando as médias móveis de 50 e 200 dias fazem um cruzamento de alta. Portanto, as perspectivas para a ação ainda são otimistas, com o próximo nível a ser observado em US$ 144,13, o ponto mais alto em 17 de fevereiro. Um movimento acima desse nível fará com que salte para o próximo nível-chave em $ 150.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.