SPDR Gold Shares (GLD): Este ETF de ouro é um bom investimento?

O ETF SPDR Gold Shares (GLD) recuou recentemente antes dos próximos dados de inflação ao consumidor dos EUA. O GLD estava sendo negociado a US$ 180 na terça-feira, cerca de 6,45% abaixo do nível mais alto deste ano. Da mesma forma, o preço do ouro caiu de uma alta histórica de US$ 2.082.

Índice do dólar americano recua

SPDR Gold Shares é um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanha o desempenho do ouro. Possui mais de $ 56 bilhões em ativos e uma taxa de despesas de 0,40%, tornando-a a maior do setor.

O ouro está vendo uma confluência de fatores que podem empurrá-lo muito mais alto nas próximas semanas. Primeiro, o índice do dólar americano (DXY) caiu drasticamente recentemente. Como escrevi aqui , o índice caiu para US$ 101,40, o ponto mais baixo desde maio. Se a tendência continuar, é provável que caia abaixo de US$ 100 nas próximas semanas. O ouro tem uma relação inversa com o dólar americano.

Em segundo lugar, a demanda por ouro permanece em um nível elevado em todo o mundo. Países como Rússia, Índia, Cazaquistão e Turquia têm comprado ouro nos últimos anos, à medida que aumenta a desconfiança em relação ao dólar americano.

Os analistas acreditam que essa tendência continuará. Por exemplo, a Rússia confirmou recentemente que os BRICs estavam planejando uma moeda lastreada em ouro para desafiar o dólar. Se isso acontecer, poderemos ver mais demanda por ouro à medida que a moeda toma forma.

Em terceiro lugar, o preço do ouro está sendo afetado pelos suprimentos. A realidade é que a produtividade das minas de ouro vem caindo. Na maioria dos países como a África do Sul, as mineradoras precisam cavar mais fundo para encontrar o metal. Com o envelhecimento das minas, espera-se que a produção caia ao longo dos anos.

No curto prazo imediato, o ouro e o GLD ETF reagirão levemente aos últimos dados de inflação ao consumidor dos EUA. Economistas esperam que os dados mostrem que a inflação caiu novamente em junho. Ainda assim, os analistas acreditam que o Fed fará outro aumento de juros ainda este ano.

GLD ETF é um bom investimento?

O ouro tem sido um bom investimento nas últimas décadas. Ele passou de cerca de US$ 35 na década de 1970 para quase US$ 2.000 hoje.

No entanto, o ouro geralmente teve um desempenho inferior ao mercado mais amplo ao longo dos anos. Por exemplo, o GLD ETF saltou 42% na última década. No mesmo período, o Invesco QQQ e o SPDR S&P 500 Trust (SPY) subiram 156% e 400%, respectivamente.

O mesmo está acontecendo este ano. GLD aumentou menos de 5%, enquanto os outros dois aumentaram 15% e 38%, respectivamente. Esse baixo desempenho explica por que o GLD registrou saídas nos últimos dois meses.

Portanto, um caso otimista para GLD e ouro pode ser feito. Por um lado, o ouro se saiu melhor do que o dólar americano ao longo dos anos. Como tal, você deve investir apenas em ouro e GLD para diversificação, pelo que deve formar apenas uma pequena parte do seu portfólio.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.