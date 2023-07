A Índia se move para garantir o abastecimento de tomate; Medidas potenciais para preservar a acessibilidade ao arroz

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Um relatório divulgado hoje pela LiveMint observou que a Bloomberg, a renomada empresa financeira, de software, dados e mídia, foi informada por certos indivíduos que a Índia estava considerando restringir 80% das exportações de arroz.

É importante notar que o jornal não foi capaz de verificar esta história no momento da redação.

A história vem logo após um aumento na inflação de alimentos devido ao atraso das monções, relatos de calor extremo, resultados de produção insuficientes, ataques de pragas, área plantada em queda e outros casos de interrupções no fornecimento.

Nos dados do CPI de ontem publicados pelo Ministério de Estatística e Implementação de Programas do Governo da Índia, a inflação de alimentos se recuperou para 4,6% em relação ao ano anterior em junho de 2023, contra 3,3% em maio de 2023, que estava em uma baixa de 18 meses.

Os preços dos alimentos subiram acentuadamente em 2,2% em uma base mensal.

A inflação de alimentos é um componente especialmente importante do índice CPI da Índia porque representa mais de 54% da cesta, o que é consideravelmente mais alto do que na maioria das economias avançadas.

Embora a inflação permaneça bem dentro da faixa de tolerância de 4% (+/-) 2% do Reserve Bank of India, o número principal de ontem superou as expectativas do mercado, ao mesmo tempo em que reverteu quatro meses consecutivos de queda da inflação ao consumidor.

Com a possibilidade de padrões climáticos imprevisíveis à frente, bem como o aumento nos preços dos cereais (13% YoY) e leguminosas (11% YoY), as autoridades provavelmente estarão preocupadas com a suscetibilidade da população em geral a níveis elevados de alimentos inflação.

Se o governo estiver considerando essa medida, ela visará manter os preços do arroz gerenciáveis para os consumidores.

Fatores globais

Copy link to section

A Índia é atualmente o maior exportador de arroz do mundo, respondendo por cerca de 40% da participação no mercado global.

O gráfico abaixo mostra os volumes vendidos pelos principais exportadores a partir de 2022/23.

Source: Statista

Infelizmente, de acordo com o Índice de Preços de Todo o Arroz da FAO de junho, os preços globais do arroz já estão severamente elevados.

Source: FAO All Rice Price Index (2014-2016 = 100)

Isso se deve em parte ao forte apetite dos principais importadores, como China e Filipinas, onde os governos continuaram a estocar grãos de arroz em ritmo acelerado este ano.

Em segundo lugar, as preocupações com relação ao risco para a produção global de arroz devido ao surgimento de condições climáticas desfavoráveis do El Niño continuam a persistir.

O gráfico abaixo mostra os volumes adquiridos pelos principais importadores a partir de 2022/23.

Source: Statista (2022/23)

Os preços de outros alimentos básicos no mercado internacional também subiram desde o início da guerra Ucrânia-Rússia.

Economistas da CareEdge Ratings também observam,

Olhando para o futuro, a venda de trigo e arroz do estoque regulador do governo por meio de leilões do Esquema de Venda no Mercado Aberto (OMSS) pode ajudar a resfriar os preços de varejo de arroz, trigo e atta (farinha de trigo).

política de tomate

Copy link to section

Dada a preocupação de que os preços do tomate possam acelerar ainda mais (tendo subido 64% em uma base sequencial no relatório do CPI de ontem), o governo central tomou medidas para conter a ameaça de uma inflação mais alta dos alimentos.

As autoridades orientaram as principais cooperativas, como a Federação Nacional de Marketing Cooperativo Agrícola (NAFED) e a Federação Nacional de Consumidores Cooperativos (NCCF), a comprar tomates de estados de alta produção e excedentes, como Andhra Pradesh e Karnataka, para permitir a redistribuição em nível nacional em áreas que enfrentam graves escassez.

Atualmente, as cidades estão sendo priorizadas em função do aumento absoluto dos preços de varejo durante o mês passado.

Isso se aplica apenas a locais onde o custo superou o custo médio da Índia, que supostamente ficou em ₹ 104,38 por quilo (US $ 1,27 de acordo com a taxa de câmbio atual) na segunda-feira, de acordo com o governo central.

Em alguns locais, os preços chegaram a $ 200 por quilo ($ 2,44 de acordo com a taxa de câmbio atual).

Os formuladores de políticas esperam que os preços provavelmente esfriem em agosto, após a colheita das safras de tomate fresco em Maharashtra e Madhya Pradesh.

Observações adicionais

Copy link to section

De acordo com um relatório da ONU de abril de 2023, a Índia é agora o país mais populoso do mundo.

Com um sexto da população global residente no país, as autoridades precisaram tomar algumas medidas para garantir o acesso aos alimentos para os consumidores e a manutenção de um poder de compra mais amplo.

Ainda não se sabe se o governo tomará outras medidas para sustentar os estoques domésticos de arroz.