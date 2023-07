Análise do iShares Dividend Growth ETF (DGRO) à medida que os influxos são retomados

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) é um dos fundos de dividendos com melhor desempenho este ano. O fundo saltou para o nível mais alto desde abril de 2022. Ele saltou mais de 8% nos últimos 12 meses, enquanto seus pares, como fundos SCHD, VYM e HDV, aumentaram menos de 5%.

O iShares Core Dividend Growth é um bom fundo?

Copy link to section

O fundo iShares Core Dividend Growth é um ETF popular que possui mais de US$ 23 bilhões em ativos sob gestão (AUM). O objetivo do fundo é dar aos investidores exposição a empresas que demonstraram um histórico de crescimento de seus dividendos.

O fundo iShares Core Dividend Growth ETF tem um índice de despesas de 0,03%, comparável a outros fundos do setor. Mais importante ainda, o fundo começou a ganhar força nos últimos dias. Depois de ter tido saídas nos primeiros cinco meses do ano, ganhou mais de US$ 145 milhões em entradas em junho.

Entradas e saídas de DGRO ETF

O DGRO ETF rastreia muitas empresas que têm dividendos de crescimento rápido. Suas maiores empresas são Microsoft, Apple, JP Morgan, Exxon Mobil e Chevron. Outras grandes empresas do fundo são Abbvie, Procter & Gamble, Home Depot e Broadcom.

Em termos de composição, as maiores empresas do setor são do setor de saúde com 18,5%. Eles são seguidos por empresas financeiras, tecnologia da informação, industriais, bens de consumo básicos e energia.

DGRO é um bom ETF por vários motivos. Primeiro, o fundo detém empresas que demonstraram um histórico de crescimento de seus dividendos. Em segundo lugar, a maioria das empresas do fundo são empresas de qualidade com dividendos seguros e taxas de pagamento saudáveis.

Em terceiro lugar, o fundo é altamente diversificado, com as dez maiores empresas não tendo um papel descomunal em seu desempenho.

O único desafio é que o iShares Core Dividend Growth ETF tem um rendimento de dividendos medíocre. Tem um rendimento de apenas 2,4%, que é inferior ao rendimento dos títulos de curto prazo. Mais importante ainda, o fundo tem uma estreita correlação com outros fundos populares como o SPY.

DGRO ETF previsão do preço das ações

Copy link to section

O gráfico diário mostra que o ETF iShares Core Dividend Growth está em uma forte tendência de alta nas últimas semanas. Agora está sendo negociado a US$ 51,66, alguns pontos abaixo da alta acumulada no ano de US$ 51,90.

DGRO formou um padrão de triângulo ascendente, que geralmente é um sinal de alta. Também está pairando no nível de retração de Fibonacci de 78,2%. Mais importante ainda, as ações formaram um padrão de triângulo ascendente. Portanto, a ação provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o nível de resistência principal em US$ 54,50, o ponto mais alto em dezembro de 2021.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.