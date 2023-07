Sony acaba de concordar com a proposta da Microsoft em ‘Call of Duty’

A Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) assinou um acordo vinculativo com a Sony Corp (TYO: 6758) para manter “Call of Duty” disponível no PlayStation após adquirir a Activision Blizzard.

As coisas parecem continuar caminhando na direção certa para a fusão de US$ 69 bilhões. Na semana passada, um juiz federal dos EUA negou a moção da FTC para uma liminar para impedir a Microsoft de comprar a Activision Blizzard (leia mais).

Em resposta, a Autoridade da Concorrência e dos Mercados do Reino Unido também prorrogou o prazo de revisão da referida aquisição para 29 de agosto. No programa “ Worldwide Exchange ” da CNBC, Alex Kantrowitz, da Big Technology, disse hoje:

A FTC está fora de cogitação no momento e parece que a CMA do Reino Unido vai acelerar sua decisão e esse negócio pode ser concluído em breve.

As ações da Activision Blizzard subiram 4,0% esta manhã.

Veja o que o acordo significa para os acionistas

Observe que a Microsoft já havia anunciado um acordo com a Nintendo, segundo o qual concordou em não tornar “Call of Duty” exclusivo para o Xbox por 10 anos.

Kantrowitz vê a Microsoft-Activision como um vento favorável de longo prazo para o preço das ações. Mas no curto prazo, ele não espera mais do que apenas um solavanco.

Talvez você veja um pequeno solavanco, mas o impacto real será de longo prazo; para ver como a Activision agrega ao conjunto de ferramentas de jogos da Microsoft e acaba impactando os negócios e os resultados financeiros.

Um analista do UBS, no entanto, disse que as ações da Microsoft deveriam valer US$ 400 em sua recente nota de pesquisa, conforme relatado pela Invezz aqui. O MSFT já subiu mais de 40% no ano.