A Tesla divulga os ganhos trimestrais amanhã: as ações da Tesla são uma compra ou uma venda?

Amanhã é um grande dia para os investidores da Tesla (NASDAQ:TSLA) – a empresa anunciará seus ganhos do segundo trimestre de 2023 após o fechamento do mercado em 19 de julho de 2023.

Não é pouca coisa para os fãs da Tesla, já que o estoque subiu +168,62% no acumulado do ano. Então, é hora de vender ou comprar ações da Tesla, considerando o rali nos primeiros seis meses do ano?

Tesla tem margens de lucro incomparáveis

A Tesla cortou os preços em até 20% no início do ano. Foi uma surpresa para muitos, mas fazia sentido, considerando que a Tesla tinha margens de lucro incomparáveis até aquele momento.

Por exemplo, o lucro bruto por carro no terceiro trimestre de 2022 foi de $ 15.653 e o lucro líquido foi de $ 9.574. Em comparação, a GM ficou em segundo lugar com um lucro bruto de US$ 3.818 por carro e um lucro líquido de US$ 2.150.

A ideia aqui é que a Tesla fez uma boa escolha ao reduzir os preços. Primeiro, tinha uma margem de lucro fantástica, então tinha espaço para cortar. Em segundo lugar, pressionou os concorrentes, pois de repente um Tesla se tornou mais acessível.

Vender mais a um preço mais baixo está de acordo com a lei da demanda. Tesla jogou e ainda joga essa carta.

A produção do Cybertruck mudará alguma coisa?

De acordo com um artigo do Wall Street Journal publicado esta semana, a Tesla iniciou a produção do Cybertruck. Com certeza, não é por acaso que a notícia sai exatamente na semana em que serão divulgados os resultados trimestrais, e algumas perguntas não têm resposta.

Por exemplo, não há preço ou especificações para o Cybertruck. Além disso – foi totalmente testado? Ele passou em todos os testes de colisão aplicáveis?

Essas perguntas deveriam ter sido respondidas antes do início da produção, então seria interessante ver se os investidores podem descobrir mais sobre isso na divulgação de resultados de quarta-feira na sessão de perguntas e respostas.

O preço das ações da Tesla fez uma fuga de alta

Os investidores que compraram ações da Tesla em 2023 se saíram muito bem até agora. Efetivamente, o preço das ações subiu, eventualmente quebrando acima da linha de tendência descendente traçada das máximas de 2021.

Além disso, a fuga de alta segue um padrão inverso de cabeça e ombros – um padrão de reversão de alta. Portanto, o quadro técnico favorece mais alta, e uma movimentação acima de US$ 400 não deve ser subestimada, especialmente se os ganhos da Tesla superarem as expectativas.

A maioria dos analistas está otimista com as ações da Tesla

Dos 92 analistas que seguem a Tesla, 57 têm classificações de compra, 30 classificações de venda e 5 são pessimistas.

Mais recentemente, o Morgan Stanley manteve sua classificação de espera com um preço-alvo de US$ 250. O mesmo aconteceu com a Wells Fargo & Co, mas com um preço-alvo mais alto de US$ 265.