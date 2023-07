Previsão de preço da AltSignals à medida que o Bitcoin e o Ethereum apresentam ação em formato de V

A AltSignals arrecadou quase $1,2 milhão em sua pré-venda de tokens, com narrativas sólidas sobre criptomoedas e inteligência artificial sendo fundamentais para o interesse dos investidores.

Enquanto isso, o mercado de criptomoedas perdeu um pouco da exuberância que levou os touros a impulsionar os preços depois que uma juíza dos Estados Unidos proferiu uma decisão parcial em favor da Ripple em seu caso com a SEC. Embora o XRP permaneça predominantemente otimista, com ganhos de mais de 55% na última semana, Bitcoin e Ethereum estão mantendo níveis importantes.

Analistas sobre a previsão de preços de Bitcoin e Ethereum em meio à baixa liquidez

Copy link to section

Os analistas afirmam que a ação em formato de V observada no mercado de criptomoedas pode ser o início de um movimento lento em meio a condições instáveis. Eles veem os próximos meses se assemelhando à ação pré-bull market de 2016 e 2019-2020.

A queda do Bitcoin para US$ 29.700 e do Ethereum para US$ 1.875 foi refletida nas principais altcoins. Mas o mercado cripto se recuperou rapidamente para níveis acima dos principais em uma ação em forma de V alimentada pela pressão do lado comprador durante o horário comercial asiático na manhã de terça-feira.

Analistas de mercado da Greeks.live apontam para baixa liquidez, cenário que tem preços propensos a picos e recuperação em forma de V. Isso ocorre porque, com os preços restritos em faixas estreitas, um pouco de impulso em qualquer direção pode causar quedas significativas ou saltos acentuados.

Axel Adler Jr., analista de dados da plataforma de análise on-chain CryptoQuant, diz sobre o Bitcoin:

“O preço do Bitcoin foi apresentado em um corredor estreito nos últimos três meses, e isso pode ser explicado por vários fatores-chave: detentores de curto prazo, mineradores e volatilidade. Todos esses fatores juntos formam a imagem atual do mercado de Bitcoin, onde o preço parece estar “parado” em uma faixa estreita. No entanto, como sempre com as criptomoedas, as mudanças podem ocorrer muito rapidamente, portanto, investidores e traders devem monitorar de perto as métricas on-chain para se manterem informados sobre as mudanças do mercado.”

A plataforma de dados on-chain e financeiros Glassnode destaca que, apesar da perspectiva de preço atual, várias métricas sugerem um “fluxo de capital lento, porém constante” para o BTC. Mesmo assim, a previsão é de condições de mercado instáveis que podem se assemelhar aos movimentos históricos de preços durante os períodos de baixa em 2016 e 2019-2020.

O que isso significa para AltSignals, um novo projeto que vê grande interesse em sua pré-venda de token? O melhor lugar para começar é entender o que é esse projeto e o que ele oferece.

O que é AltSignals?

Copy link to section

AltSignals é uma plataforma de negociação que dá aos traders acesso aos principais sinais de negociação para que saibam quando comprar ou vender ações, forex e criptomoedas, entre outros ativos do mercado. Atualmente, a empresa oferece seu algoritmo de negociação para mais de 50.000 traders e mais de 1.500 assinantes VIP.

A plataforma tem sido um sucesso desde o seu lançamento em 2017. No entanto, a equipe está buscando adicionar uma nova camada alimentada por inteligência artificial (IA), revolucionando o algoritmo de negociação proprietário AltAlgo para o que pode se tornar o novo padrão de negociação com IA.

ActualizeAI é essa nova camada, que aproveitará o aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural para aumentar a precisão e a lucratividade das negociações para os detentores do token nativo $ASI. O utilitário de token para $ASI inclui a oportunidade de ganhar com staking, torneios de negociação e recompensas pelo suporte de governança que ajuda a plataforma a crescer.

Falando sobre o $ASI, a pré-venda foi aberta há algumas semanas e pode se esgotar nas próximas semanas, à medida que investidores que desejam aproveitar a camada de IA se envolvem com o projeto.

Saiba mais sobre $ASI e como comprá-lo aqui.

IA é uma narrativa forte para AltSignals

Copy link to section

O cenário é que a AltSignals está em uma interseção importante de duas tendências quentes no mercado hoje – criptografia e IA.

Com a projeção de que a IA esteja no início de um possível salto tecnológico e a criptomoeda sendo considerada que “veio para ficar”, as previsões para a AltSignals são de que alcançar os marcos do ActualizeAI pode coincidir com um período de grandes ganhos para seu token alimentado por IA.

Notavelmente, os ganhos de preço para ASI podem estar de acordo com projeções como a do Morgan Stanley, que previu recentemente que a Microsoft (NASDAQ: MSFT) poderia ver até US$ 90 bilhões em receita de IA até 2025. Meta, Google e Nvidia também estão apostando alto em IA.

Previsão de preço da AltSignals: ASI pode chegar a US$ 10 até 2025?

Copy link to section

Embora o preço de pré-venda do ASI suba para $ 0,02274 até o final do quarto estágio, o período entre o terceiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2024 pode ser negociado mais alto e atingir níveis importantes. As datas destacadas são quando o ASI entra em operação nas principais exchanges de criptomoedas (historicamente, os tokens explodem quando listados em exchanges como Binance e Coinbase) e o ActualizeAI é lançado ao público.

Se as condições de mercado se alinharem e a demanda pelo token ASI permanecer alta, seus possíveis preços podem atingir US$ 1 até o final de 2023. A partir daqui, as metas de US$ 5 a US$ 10 no final de 2024 e início de 2025 se concretizariam. Isso significaria um movimento de 5x, 10x do nível psicológico de $ 1, não incomum no mercado de criptomoedas, especialmente durante um mercado em alta.