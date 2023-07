Philip Morris aumenta orientação de receita à medida que ventos favoráveis aumentam

A Philip Morris (NYSE: PM), a gigante do tabaco, publicou fortes resultados do segundo trimestre que superaram as estimativas dos analistas. A receita da empresa saltou 14,9%, para US$ 9 bilhões, cerca de US$ 290 milhões acima das estimativas.

Em seu comunicado, a Philip Morris disse que sua receita de tabaco combustível aumentou 6%, enquanto o IQOS de sua HTU aumentou 1,6%. IQOS viu o número de usuários saltar para 27,2 milhões durante o trimestre. Como resultado, a administração decidiu aumentar sua orientação futura. O CEO disse :

“Nossos fundamentos sólidos nos dão mais confiança à medida que entramos na segunda metade do ano, especialmente quando certas pressões inflacionárias e operacionais diminuem. Estamos elevando nossa previsão para o ano de 2023 para o crescimento orgânico da receita líquida para uma faixa de 7,5% a 8,5%.”

Os negócios da Philip Morris têm ido bem nos últimos anos, mesmo com a queda do número de fumantes em seus principais mercados. Dados compilados pelo CDC mostraram que o tabagismo atual caiu de 20,9% em 2005 para 11,5% hoje.

A mesma tendência aconteceu globalmente. Um relatório publicado em 2022 mostrou que o número de usuários globais de tabaco ficou em 1,3 bilhão em 2022, mesmo quando a população mundial aumentou para mais de 8,3 bilhões.

A receita anual da Philip Morris chegou a mais de US$ 31,7 bilhões em 2022, contra US$ 31,4 bilhões no ano anterior. Sua receita anual atingiu US$ 26,7 bilhões em 2015.

A empresa alcançou esse crescimento aumentando os preços dos cigarros e diversificando para outras áreas como IQOS.

O preço das ações da Philip Morris caiu 0,30% na sessão de pré-mercado depois que a empresa descartou qualquer nova recompra de ações este ano. As ações caíram 3% este ano.