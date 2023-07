O índice Hang Seng caiu mais de 1,50% na manhã de segunda-feira, uma vez que as preocupações com o mercado imobiliário da China continuaram. Caiu para H $ 18.838, tornando-se o índice asiático de pior desempenho.

Ações imobiliárias afundam

Copy link to section

O índice Hang Seng caiu devido às preocupações com o mercado imobiliário. Como resultado, as ações imobiliárias tiveram o pior desempenho no índice. As ações da Country Garden Services e da Country Garden Holdings caíram 15,8% e 5,80%, respectivamente.

Após alta entre outubro e novembro, as duas ações caíram mais de 60%. Eles também caíram cerca de 90% em relação ao nível mais alto em 2017. Enquanto isso, as ações da Hang Lung Properties caíram 3,65% na segunda-feira, enquanto as ações da Longfor Properties caíram mais de 10%.

Outras ações imobiliárias no índice Hang Seng, como China Resources Land, Wharf Real Estate, Citic Pacific e Link Real Estate, estavam todas no vermelho.

Há preocupações sobre a demanda no setor imobiliário à medida que a economia chinesa desacelera. Dados publicados neste mês revelaram que a economia estava desacelerando. Por exemplo, a inflação caiu para 0% enquanto o PIB expandiu em um ritmo menor do que o esperado. As vendas no varejo foram fracas, enquanto a taxa de desemprego juvenil saltou para um recorde.

As ações imobiliárias também caíram fortemente por causa do temor de uma crise de endividamento no setor. Várias empresas conhecidas como Evergrande e Kaisa têm lutado para pagar suas dívidas. Como resultado, vários investidores entraram com petições para encerrá-los.

Principais ganhos à frente

Copy link to section

Os próximos catalisadores para o índice Hang Seng serão os lucros corporativos dos Estados Unidos e a decisão da taxa de juros do Fed. mais de 150 empresas do índice S&P 500, como Microsoft, Google e Meta Platforms, publicarão seus resultados. Essas ações tendem a ter impacto no mercado de ações global.

O índice Hang Seng também reagirá às decisões de taxa de juros de vários bancos centrais. A Reserva Federal publicará sua decisão na quarta-feira, enquanto o Banco Central Europeu (BCE) e o BoJ a entregarão na quinta e sexta-feira.

Os economistas esperam que o Fed decida aumentar as taxas em 0,25% esta semana e depois mantê-las estáveis por um tempo. Se isso acontecer, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) seguirá o exemplo por causa da paridade do HKD.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.