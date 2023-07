Previsão de petróleo bruto Brent é impulsionada por analista do Goldman Sachs

O preço do petróleo bruto Brent continuou subindo esta semana, mesmo com as preocupações sobre a economia global continuando. Ele saltou para uma alta de $ 80,97 na segunda-feira, maior que a baixa do mês passado de $ 71,37. O West Texas Intermediate também subiu para mais de $ 76.

Goldman Sachs está otimista com o petróleo

O Brent e o West Texas Intermediate (WTI) tiveram um bom desempenho nas últimas semanas, à medida que as preocupações com a economia mundial continuam. O salto na segunda-feira aconteceu depois que a China decidiu entregar algumas medidas de estímulo.

Por exemplo, Pequim prometeu tratar as entidades privadas da mesma forma que as gigantes empresas estatais. Também prometeu melhorar áreas-chave como propriedade intelectual e direitos fundiários, entre outros.

Analistas acreditam que essas medidas terão impacto limitado na economia. De fato, a maioria das empresas acredita que o crescimento do país será menor do que o esperado. JP Morgan, Citi e Morgan Stanley esperam que a economia cresça 5%. Ao todo, a estimativa média é de que a economia cresça 5,1% neste ano.

As tendências nos números do PIB chinês são importantes para os preços do petróleo bruto porque é o maior consumidor do mundo.

Ainda assim, há sinais de que a demanda por petróleo está crescendo. Em comunicado, analistas do Goldman Sachs acreditam que o setor passará por déficits à medida que a demanda aumentar. Em um comunicado, Daan Struyven disse :

“Esperamos déficits bastante consideráveis no segundo semestre, com déficits de quase 2 milhões de barris por dia no terceiro trimestre, à medida que a demanda atinge um recorde histórico. Esperamos que o crescimento da oferta de petróleo dos EUA desacelere significativamente para um ritmo sequencial de apenas 200 barris por dia daqui.”

O preço do petróleo bruto saltou quando a Arábia Saudita e a OPEP reduziram a oferta nos últimos meses. No início deste mês, escrevemos que a Arábia Saudita e a Rússia decidiram continuar com seus cortes por um tempo.

Previsão do preço do petróleo Brent

O gráfico diário mostra que o preço do petróleo bruto Brent tem estado em tendência de alta nos últimos dias. Ele se moveu ligeiramente acima do nível de resistência principal em US$ 78,68, o ponto mais alto em 5 de junho.

O Brent moveu-se acima das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o MACD saltou acima do ponto neutro. O Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se ligeiramente abaixo do nível de sobrecompra.

Portanto, há uma probabilidade de que os preços do petróleo tenham atingido o mínimo de $ 71,37, onde formou um padrão de fundo triplo. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de US$ 87,60 (máxima de 12 de abril). Este preço está alguns pontos acima da meta de petróleo do Goldman Sachs de US$ 80.