As ações da PacWest saltam 30% em um acordo de compra de US $ 1,1 bilhão

O PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW) abriu com alta de 30% hoje, depois que o Bank of California Inc (NYSE: BANC) disse que comprará a empresa de banco comercial por US$ 1,10 bilhão.

Detalhes da fusão PacWest-Banc of California

A fusão de todas as ações substituirá cada ação da PacWest por 0,6569 ações do Banc of California.

Jared Wolff – o presidente-executivo do Banc of California continuará a liderar a empresa combinada, conforme comunicado à imprensa. Reagindo ao anúncio, o analista da Raymond James, David Long, disse:

Acreditamos que a venda da PacWest faz sentido para os acionistas, dadas as inúmeras dificuldades que o banco enfrentou desde o pânico bancário de março.

Assim que a transação for concluída, a PacWest operará sob a bandeira do Banc of California. “BANC” também está em negociação após as notícias desta manhã.

PacWest encerrou seu segundo trimestre com prejuízo de US$ 207 milhões

As notícias do mercado de ações chegam apenas algumas horas depois que a PacWest relatou perdas de US$ 207,4 milhões em seu segundo trimestre financeiro. Ela também vendeu a carteira de empréstimos financiados por credores para a Ares Management no mês passado, conforme relatado pela Invezz aqui.

De acordo com o comunicado de imprensa, a empresa resultante da fusão terá US$ 30,5 bilhões em depósitos, US$ 25,3 bilhões em empréstimos e US$ 36,1 bilhões em ativos. O analista Raymond James também disse hoje:

O negócio marca uma transformação estrutural para o BANC e acelera sua evolução, com um perfil de rentabilidade muito melhorado saindo de 2024.

A PacWest e o Banc of California deterão 47% e 34% da empresa conjunta, respectivamente. Outros 19% ficarão com Centerbridge e Warburg, que comprometeram totalmente US$ 400 milhões em patrimônio para a fusão.