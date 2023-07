Atualização financeira da Pearson H1: ‘Vejo a IA de geração como um positivo líquido’

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Pearson plc (LON: PSON) diz que seu lucro operacional ajustado no primeiro semestre do ano aumentou 44% em relação ao ano anterior. As ações subiram apenas ligeiramente na segunda-feira.

Comentários do CEO Bird na CNBC

A empresa de educação reportou £ 236 milhões (US$ 303,2 milhões) de lucro antes dos impostos, contra £ 185 milhões no período de seis meses do ano passado.

A Pearson atribuiu a força no primeiro semestre em parte ao seu programa de eficiência de custos. No “ Squawk Box Europe ” da CNBC, seu CEO Andy Bird disse hoje:

Em nosso negócio de escolas virtuais, a desistência pós-pandêmica é muito menos severa do que o esperado. Acho que é porque vimos um aumento na conscientização sobre o valor, a flexibilidade e a qualidade das escolas virtuais.

A multinacional teve um crescimento anualizado de 5,0% nas vendas para £ 1,88 bilhão nos primeiros seis meses de 2023, conforme comunicado à imprensa.

IA não é uma ameaça para a Pearson

A Pearson também reiterou sua orientação para o ano inteiro hoje para lucro operacional ajustado, margem de lucro e receita. Mais importante, o CEO Bird está convencido de que a IA generativa provavelmente beneficiará a empresa.

Eu vejo a IA generativa como uma rede positiva. Estou muito otimista com a oportunidade. Na verdade, estamos criando nossos próprios LLMs que ficam em cima de outros LLMs maiores.

Sua visão contrasta fortemente com o que o colega americano Chegg sinalizou no início deste ano. A empresa listada em Londres declarou 7,0 pence por ação de dividendo intermediário na sexta-feira, contra 6,6 pence por ação um ano atrás.

Atualmente, Wall Street tem uma classificação de “overweight” consensual para as ações do Reino Unido, que caiu 7,0% no ano até o momento.

