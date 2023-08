USD/IDR: Perspectiva da rupia com a inflação na Indonésia caindo novamente

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/IDR continuou subindo com os investidores estrangeiros refletindo sobre os últimos dados de inflação da Indonésia. O par subiu para 15.106, o nível mais alto desde 12 de julho deste ano.

A inflação na Indonésia está caindo

Copy link to section

O USD para a rupia indonésia subiu depois que a Indonésia publicou outro conjunto encorajador de dados de inflação. Em um relatório, a agência de estatísticas disse que o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu para 0,21% em julho. Esse declínio foi mais acentuado do que os analistas esperavam.

A inflação global traduziu-se num aumento homólogo de 3,08%, o nível mais baixo desde abril do ano passado. A inflação vem caindo consistentemente após atingir 5,95% em 2022. O núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) caiu para 2,48%.

Esses números significam que a inflação do país ficou abaixo da meta estabelecida pelo banco central da Indonésia. Portanto, há uma probabilidade de que o banco deixe as taxas de juros inalteradas pelo resto do ano.

O cenário alternativo é onde o banco central decide reduzir as taxas em uma tentativa de estimular a economia. Números econômicos recentes mostraram que a economia do país está desacelerando à medida que os preços das principais exportações recuaram.

Como escrevi aqui, as exportações e importações da Indonésia caíram em julho. As exportações caíram 21,1% em junho, enquanto as importações caíram 18,3%. Estes são números importantes, uma vez que a Indonésia depende muito das exportações.

Olhando para o futuro, o próximo catalisador chave para a taxa de câmbio USD/IDR serão os próximos números de empregos nos EUA. A ADP publicará sua estimativa de folhas de pagamento privadas na quarta-feira. Economistas esperam que o relatório mostre que o setor privado criou 188 mil empregos em julho.

Os EUA também publicarão as folhas de pagamento não agrícolas oficiais (NFP) na sexta-feira. Esses números serão importantes, pois o Fed prometeu depender dos dados ao tomar sua decisão.

Análise técnica USD/IDR

Copy link to section

Save

Gráfico USD/IDR por TradingView

O par USD para IDR manteve-se bastante bem recentemente, ajudado pelo forte dólar americano e a queda da inflação na Indonésia. No gráfico diário, o par moveu-se acima das médias móveis de 25 e 50 dias. Também está se aproximando do importante ponto de resistência em 15.213,12, o ponto mais alto em julho

Portanto, a taxa de câmbio USD/IDR provavelmente continuará subindo nos próximos dias, à medida que aumentam as esperanças de cortes nas taxas da Indonésia. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será em 15.213.

Save