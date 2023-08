USD/THB: Baht tailandês vacila com alta final do Banco da Tailândia

A taxa de câmbio USD/THB recuou ligeiramente na quarta-feira, com os investidores reagindo à última decisão sobre a taxa de juros do banco central da Tailândia. O par recuou para a mínima de 34,25, alguns pontos abaixo da máxima de segunda-feira de 34,42.

Tailândia aumento da taxa

O Banco da Tailândia concluiu sua reunião na quarta-feira e decidiu aumentar as taxas de juros em 25 pontos base. Empurrou as taxas de 2,0% para 2,25%, à medida que a recuperação econômica continuava. Em nota, o banco central disse que a inflação continua caindo e está se aproximando da meta do banco.

Os números econômicos mais recentes mostraram que o índice de preços ao consumidor (IPC) do país caiu para 2,96% em junho, o menor nível em mais de 20 meses. O país também reduziu sua previsão de inflação para o ano inteiro para entre 1% e 2%, abaixo dos 1,7% e 2,7% anteriores.

Em seu comunicado, o banco central da Tailândia alertou que a economia do país estava desacelerando com a desaceleração da demanda interna e externa. No entanto, o banco espera que a economia recupere gradualmente por causa do turismo e do consumo privado. A declaração acrescentou :

“Os riscos inflacionários ascendentes decorrem dos preços mais altos dos alimentos em meio a um episódio mais severo do El Nino, que pode acelerar o repasse de custos no contexto da expansão econômica contínua”.

A maioria dos analistas acredita que o Bank of Thai terminou de aumentar as taxas de juros. Esses analistas incluem os do HSBC e OCBC.

O par USD/THB também recuou após a decisão da Fitch Ratings de cortar o rating de crédito da América, como escrevi aqui . Em seu comunicado, a agência alertou que a dívida e os déficits do governo americano estão ficando fora de controle. Ele vê os déficits orçamentários subindo para 6,5% do PIB em 2025.

Ao todo, as estimativas mostram que a dívida dos Estados Unidos aumentará para mais de US$ 50 trilhões nos próximos anos. É um número enorme para um país que arrecada menos de US$ 5 trilhões em receita tributária federal todos os anos.

Análise técnica USD/THB

A taxa de câmbio de USD para baht tailandês mudou de lado nos últimos dias. No gráfico diário, o par paira ligeiramente acima da linha de tendência ascendente que conecta os níveis mais baixos desde janeiro deste ano.

Ao mesmo tempo, o par moveu-se ligeiramente abaixo das médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias. Além disso, o MACD caiu abaixo do ponto neutro, enquanto o preço está abaixo da importante resistência em 35,38, o ponto mais alto de março.

Portanto, as perspectivas para o par USD/THB são neutras por enquanto. O primeiro cenário é onde ele quebra abaixo da linha de tendência ascendente e se move para 34. A alternativa é onde o par se recupera e testa novamente o ponto de resistência em 35,38.

