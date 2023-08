A Rolls-Royce Holdings plc (LON: RR) fechou com alta de quase 5,0% na quinta-feira, depois de registrar um aumento de mais de cinco vezes em relação ao ano anterior em seu lucro operacional subjacente do primeiro semestre.

A Rolls-Royce viu uma grande melhoria nas margens

Essa métrica, de acordo com o comunicado à imprensa, foi de £ 673 milhões (US$ 856 milhões) contra apenas £ 125 milhões do ano anterior.

A Rolls-Royce atribuiu grande parte da força nos primeiros seis meses do ano ao seu negócio aeroespacial civil. A recuperação contínua nesse segmento fez com que as margens subissem para 12,4% no primeiro semestre – um aumento de 900 pontos base.

Seu programa de transformação também impulsionou um crescimento anualizado de 38% na receita para £ 3,3 bilhões na divisão aeroespacial civil. De acordo com o CEO Tufan Erginbilgic:

Nosso programa de transformação plurianual começou bem. Há muito mais a fazer para oferecer melhor desempenho e transformar a Rolls-Royce em um negócio de alto desempenho, competitivo e em crescimento.

A Rolls-Royce também observou um aumento de 36% nas horas de voo de motores grandes no setor aeroespacial civil para 6,2 milhões (83% do nível pré-pandêmico) no primeiro semestre, quando a China retirou as restrições de viagem.

Rolls-Royce reiterou sua orientação futura na quinta-feira

A Rolls-Royce concordou que seu negócio de sistemas de energia não reproduziu um aumento semelhante nas margens, mas expressou confiança de que elas melhorarão na segunda metade do ano.

Os pedidos de motores grandes no H1 saltaram de 96 para impressionantes 240, conforme o comunicado à imprensa. Em 30 de junho, a multinacional tinha sua carteira de pedidos em 1.405 motores contra 1.282 no início de 2023. A empresa britânica viu sua carteira de pedidos crescer pela primeira vez no primeiro semestre desde 2018.

A receita do grupo foi de £ 7,52 bilhões – um aumento de 34% em relação ao ano anterior e bem acima do consenso de £ 6,05 bilhões. O CEO Erginbilgic acrescentou:

Temos um forte portfólio de produtos/tecnologia em mercados finais em crescimento e garantimos contratos importantes que criarão valor futuro e crescimento lucrativo. Nossa transformação nos permitirá desempenhar um papel mais forte na transição energética.

A Rolls-Royce reiterou sua orientação de até £ 1,4 bilhão de lucro operacional subjacente – também melhor do que o esperado. Ele espera 400 a 500 entregas de motores este ano e vê horas de voo de motores grandes entre 80% e 90% dos níveis de 2019 no segundo semestre.

