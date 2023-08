A Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN) perdeu mais do que o esperado em uma base por ação em seu segundo trimestre fiscal. As ações estão sendo negociadas ligeiramente em baixa no horário estendido.

Números notáveis no relatório de lucros do segundo trimestre da Rivian

Perdeu US$ 1,2 bilhão contra US$ 1,7 bilhão do ano anterior

A perda por ação também aumentou de US$ 1,88 para US$ 1,89

Prejuízo ajustado impresso em US$ 1,62 por ação, de acordo com o comunicado à imprensa

A receita subiu de US$ 95 milhões para US$ 1,12 bilhão

O consenso foi de US$ 1,43 por perda de ação sobre receita de US$ 1,02 bilhão

O caixa disponível caiu sequencialmente para US$ 10,2 bilhões

O Capex também caiu de US$ 359 milhões para US$ 255 milhões

A Rivian Automotive Inc está comprometida em se tornar verde em termos de lucro bruto em 2024. Seu CEO, RJ Scaringe, disse à CNBC hoje:

Nossos resultados do segundo trimestre refletem o foco contínuo na eficiência de custos à medida que aceleramos em direção à lucratividade. Obtivemos reduções significativas no custo unitário do veículo R1 e EDV.

Rivian eleva sua orientação de produção para o ano inteiro

Do lado positivo, a Rivian elevou sua perspectiva de produção para o ano inteiro na terça-feira. Agora, espera produzir 52.000 veículos este ano, contra 50.000 que havia planejado anteriormente. Ainda assim, Victoria Greene, da G Squared Private Wealth, alertou no “ Closing Bell: Overtime ” da CNBC:

Eles ainda têm muitos ventos contrários, especialmente se o mercado de EV diminuir. Ainda com hemorragia. Se tivermos ventos contrários macro, Rivian vai bater em uma parede porque eles não são tão bem capitalizados quanto um GM ou um Ford.

Até agora, porém, ela concordou que o desempenho de Rivian parece bom.

No mês passado, a empresa de veículos elétricos disse que suas entregas quase triplicaram e a produção mais do que triplicou no segundo trimestre em relação ao ano anterior (saiba mais). Agora, espera que as despesas de capital sejam limitadas a cerca de US$ 1,7 bilhão – cerca de US$ 300 milhões a menos do que sua orientação anterior.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.