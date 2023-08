Análise do índice Nikkei 225 após os fortes dados do PIB do Japão

O índice Nikkei 225 subiu ligeiramente após outro conjunto de dados econômicos robustos do Japão. O índice subiu ligeiramente para uma alta de 32.350 ienes na terça-feira, alguns pontos acima da baixa desta semana de 32.038 ienes.

A economia do Japão está indo bem

Os dados econômicos mais recentes do Japão revelaram que o país estava indo melhor do que o esperado. O PIB cresceu 1,5% no 2º trimestre, acima da estimativa mediana de 0,8%. Tinha crescido 0,9% no trimestre anterior.

A economia cresceu 6,0% na comparação anual, acima dos 3,1% esperados. Esse crescimento deveu-se principalmente ao aumento da demanda externa, que cresceu 1,8%. A despesa de capital e o consumo privado situaram-se em 0,0% e -0,9%.

O consumo privado caiu 0,5% no segundo trimestre, com as exportações líquidas aumentando 1,8%. Este crescimento foi ajudado pela queda do iene japonês. O par USD/JPY saltou mais de 14% desde o nível mais baixo de janeiro. O turismo também ajudou a sustentar a economia.

O índice Nikkei 225 teve alguns dos melhores desempenhos este ano. As ações da Kobe Steel saltaram mais de 175% este ano. A empresa se saiu bem com o aumento da demanda por aço. Além disso, há sinais de acordos de M&A no setor. Na segunda-feira, a US Steel rejeitou um acordo da Cleveland-Cliffs. Também recebeu uma oferta da Esmark, uma empresa privada.

Outras empresas com melhor desempenho no índice Nikkei deste ano são Advantest, Kawasaki Kisen Kaisha, Toyota Tsusho, Mitsubishi, Marubeni e Tokyo Electric. Todas essas ações saltaram mais de 60% este ano.

Por outro lado, o índice Nikkei 225 com pior desempenho este ano são Nippon Telegraph & Telephone, Sumitomo Dainippon, Pacific Metals, Toho Zinc e Olympus. Todas essas ações caíram mais de 20%.

Previsão do índice Nikkei 225

O gráfico 4H mostra que o índice Nikkei está em tendência de baixa nas últimas semanas. Ele atingiu um pico de ¥ 24.0222 em junho e caiu cerca de 5% para os atuais ¥ 32.327. O índice formou um canal descendente mostrado em azul e está oscilando nas médias móveis de 50 e 25 períodos.

Portanto, a perspectiva para o índice Nikkei 225 é neutra com um viés de alta. No lado superior, o nível de resistência a ser observado é de ¥ 33.480 (máxima de 1º de agosto) e ¥ 31.690 (mínima de 3 de agosto).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.