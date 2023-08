Salários no Reino Unido sobem mais rápido já registrado: o que isso significa para a libra esterlina?

As tendências da inflação nas economias desenvolvidas começam a divergir, conforme mencionado aqui. Por um lado, os temores de inflação nos Estados Unidos começaram a diminuir. Por outro lado, a inflação segue aquecida na Europa.

Outra pista que sugere a mesma coisa veio hoje, desta vez do Reino Unido. Os salários estão subindo no ritmo mais rápido desde que os registros começaram.

Mais precisamente, o crescimento anual da remuneração regular chegou a 7,8% – o maior desde o início dos registros, em 2001.

Save

Esta é uma má notícia para o Banco da Inglaterra. Na reunião de agosto, o banco central elevou a taxa bancária para 5,25% porque a inflação está bem acima da meta de 2%.

À luz dos dados salariais de hoje, é improvável que a inflação mude de rumo tão cedo. Atualmente está em 7,9%, mas as pressões salariais devem empurrá-lo ainda mais.

Então, o que isso significa para a libra britânica ?

Aumentos nas taxas de juros são bons para uma moeda, mas apenas até um ponto

Copy link to section

O principal impulsionador da volatilidade do mercado FX é uma mudança no nível da taxa de juros. Os bancos centrais aumentam as taxas quando a inflação tende a subir e as reduzem quando a inflação esfria.

Portanto, as mudanças nas tendências da inflação desencadeiam movimentos no mercado de câmbio porque os comerciantes antecipam o próximo movimento nas taxas de juros.

Os dados salariais de hoje sugerem que é improvável que a inflação mude de direção tão cedo no Reino Unido. Com isso, os traders aumentaram suas apostas de que o Banco da Inglaterra continuaria subindo a taxa de juros e, assim, a libra esterlina deveria ser licitada.

Assim, as notícias de hoje são positivas para a libra esterlina.

No entanto, existe uma linha muito tênue onde essas dinâmicas podem mudar abruptamente. Em outras palavras, uma inflação mais alta é otimista para uma moeda apenas até um ponto.

Veja a Argentina, por exemplo.

Em julho, o Banco Central da Argentina manteve sua taxa básica de juros em 97%. Ainda assim, apesar do patamar elevado, o peso argentino (ARS) desvalorizou bastante.

A inflação na Argentina é de 114% ao ano. Portanto, uma inflação mais alta só é positiva para uma moeda até um ponto.

Qual é esse ponto? Quando a linha é cruzada?

Esse ponto é quando as pessoas perdem a confiança de que a inflação pode ser contida. Quando se perde a confiança na capacidade do banco central de conter a inflação, ancorar as expectativas de inflação torna-se praticamente impossível.

Com certeza, o Reino Unido não é a Argentina. Mas as pessoas não devem subestimar as famílias e empresas que esperam preços mais altos por mais tempo, conforme refletido nos dados salariais de hoje. É difícil sair desse círculo vicioso uma vez perdida a confiança no Banco da Inglaterra.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.