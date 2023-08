O que o Sound Money Index pode nos ensinar sobre os estados dos EUA e metais preciosos?

Em um artigo anterior, discuti as diferenças entre moeda e dinheiro.

Os textos econômicos padrão geralmente destacam três características principais do dinheiro – uma unidade de conta, um meio de troca e uma reserva de valor.

De acordo com defensores sólidos do dinheiro, a moeda carece de uma dessas propriedades – a reserva de valor.

Embora existam muitos argumentos para os méritos e deméritos do dinheiro sólido tradicional, ou seja, o padrão -ouro, versus o padrão do dólar predominante, a reputação do dólar como uma reserva de valor foi atingida nesta era de inflação alta e fiscal incrivelmente desequilibrado. políticas.

Não faz muito tempo, na verdade, ainda em 2021, que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, insistia que a inflação era transitória.

Os leitores também devem se lembrar que Yellen previu que a inflação chegaria a 3% até o final de 2021, enquanto o CPI acabou atingindo 6,8% A/A, subindo para 9,1% A/A em junho de 2022.

Em dezembro de 2021, o núcleo do PCE atingiu 4,7% A/A, antes de atingir o pico de 5,3% A/A em março de 2021.

O Core PCE tem sido muito mais rígido, chegando teimosamente acima de 4% em relação ao ano anterior.

O julgamento econômico não é uma tarefa fácil, mesmo para os principais formuladores de políticas.

Ninguém tem uma bola de cristal, mas após a era das taxas ultrabaixas e das políticas de dinheiro fácil que dominaram a economia global após o GFC, a inflação altíssima não surpreendeu muitos defensores sólidos do dinheiro.

Dada a quantidade de esquemas de apoio fiscal generalizados e direcionados e mecanismos de proteção da folha de pagamento, as ações econômicas das autoridades dos EUA em meio à pandemia alimentaram inadvertidamente as máximas de quatro décadas na inflação.

Nesse cenário, os detentores de moeda (incluindo os estados dos EUA) tinham pouca escolha a não ser observar a erosão do poder de compra de seus ativos.

Embora a economia e o sistema financeiro dos Estados Unidos tenham mostrado notável resiliência diante da política hawkish, a má notícia é que muitos economistas ainda não acreditam que estamos fora da floresta da inflação.

Pessoas como Peter Schiff, CEO e estrategista-chefe global da Euro Pacific Capital, prevêem uma pressão ascendente significativa no CPI principal antes do final do ano.

Ouro e prata como dinheiro sólido

No outro extremo do espectro, o ouro e a prata há muito são considerados dinheiro verdadeiramente sólido, tendo mantido seu poder de compra por milhares de anos.

Isso é bem diferente das moedas modernas de reserva de papel, que, como mencionei em um artigo anterior para a Invezz, ‘veio, conquistou e (foi) então deslocado’.

Em outras palavras, sua reserva de propriedades de valor evaporou, devido aos excessos não intencionais dos formuladores de políticas ou mudanças radicais no contexto econômico.

Será que a mesma coisa acontecerá com o dólar americano?

A história diria que inevitavelmente aconteceria, embora os formuladores de políticas monetárias não tenham necessariamente ajudado sua causa.

O ouro e a prata evitam os perigos de obter sua legitimidade da boa vontade de um determinado estado ou instituição e provaram sua durabilidade por serem a escolha duradoura do livre mercado.

Assim, esses metais preciosos são o único dinheiro sólido, ou pelo menos o dinheiro “mais sólido” que conhecemos.

Estados exigem dinheiro sólido

O seguinte é um trecho do artigo acima mencionado,

Em primeiro lugar, a inflação continua a devastar os orçamentos familiares e ameaça o acesso a bens essenciais como combustível e alimentos. Em segundo lugar, em julho deste ano, espera-se que o governo dos EUA lance sua Moeda Digital do Banco Central (CBDC). Dada a natureza programável deste instrumento, Robert E. Wright, pesquisador sênior do Instituto Americano de Pesquisa Econômica adverte contra a centralização excessiva do controle sobre as decisões de compra dos cidadãos comuns. Wright acrescenta que os CBDCs podem não se qualificar como dinheiro de acordo com a Constituição. Em terceiro lugar, com os títulos sangrando nos últimos dois anos, um número crescente de estados encontrou seus fundos de pensão em apuros.

Como resultado, as legislaturas estaduais viram uma enxurrada de projetos de lei em 2023, que procuravam restabelecer o reconhecimento do ouro e da prata como dinheiro, o que ocorreu até 1971 e 1964, respectivamente.

Índice de Dinheiro Seguro

A peça acima também observou,

O primeiro passo para a integração do reconhecimento como moeda legal é eliminar o imposto sobre vendas de metais preciosos… Isso é crucial porque elimina custos de transação desnecessários e atritos desnecessários que podem dificultar a liberdade de troca.

O segundo grande obstáculo para uma maior aceitação do dinheiro sólido é o imposto de renda que incide sobre os ganhos de capital.

Assim, com os regimes tributários estaduais como peça central, a Sound Money Defense League e a Money Metals Exchange colaboraram para publicar o Índice de moeda sólida de 2023, em um esforço para classificar os estados de acordo com o grau de aceitação ou rejeição de princípios monetários sólidos.

Em resumo, até que ponto os estados individuais estão dispostos a permitir investimentos e transações em metais preciosos para se proteger contra a potencial desvalorização do dólar?

design de índice

Para ser o mais objetivo possível, o índice é composto por 13 características principais que juntas somam no máximo 100 pontos e estão listadas abaixo:

Imposto estadual sobre vendas de ouro e prata (16 pontos)

Imposto estadual sobre vendas de platina e paládio (4 pontos)

Taxa de imposto estadual sobre vendas (2 pontos)

Imposto de Renda Estadual (16 pontos)

Alíquota do Imposto de Renda Estadual (2 pontos)

Status de ouro e prata como dinheiro (8 pontos)

Contratos de Cláusula de Ouro e Prata (4 pontos)

Depositário Estadual de Ouro e Prata (8 pontos)

Fundos de Reserva do Estado (8 pontos)

Fundos de Pensão Estaduais (8 pontos)

(Investido ou emitido) State Gold Bonds (4 pontos)

Leis de assédio de negociantes de metais preciosos e investidores (10 pontos)

Mecanismos Estaduais de Licitações Espécies (10 pontos)

Os detalhes da metodologia e como os pontos são pontuados para cada categoria podem ser encontrados no relatório principal.

Conforme mencionado acima, a tributação desempenha um papel descomunal em termos de políticas monetárias sólidas, contribuindo com 40% do índice.

Resultados

Wyoming lidera o grupo com uma pontuação geral de 56%, seguido de perto por Dakota do Sul, Alasca e New Hampshire, cada um com 50%.

Em um nível agregado, o estudo produziu os seguintes resultados para cada estado:

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

De um modo geral, os estados de baixo escalão estavam concentrados no leste, enquanto a tendência se tornou mais pró-reforma monetária sólida enquanto se movia para o oeste e para o centro do país.

Há exceções notáveis, é claro.

New Hampshire, que ficou em quarto lugar, fica na costa leste.

A costa oeste, que compreende a Califórnia e o Oregon, teve um desempenho relativamente ruim no índice.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Wyoming, Dakota do Sul, Utah, Arizona e Nevada, são cinco estados adjacentes no centro do país, que aparecem no top 10 do Sound Money Index.

Copy link to section

O relatório argumenta que o imposto sobre vendas é um impedimento desnecessário para possuir metais preciosos como reserva de valor.

Em certo sentido, ao comprar ouro ou prata, o cliente está apenas trocando uma forma de moeda (no sentido mais amplo) por outra.

Como resultado, é provável que os clientes em potencial evitem investir em metais preciosos em favor de outros instrumentos financeiros que evitam o imposto sobre vendas.

Em conversa com Keith Weiner, fundador e CEO da Money Metals Exchange; JP Cortez, diretor de políticas da Sound Money Defense League, argumentou que os impostos sobre vendas de metais preciosos são ilógicos porque esses ativos são mantidos para revenda.

Ao contrário de biscoitos ou bolas de tênis, o comprador não é o ponto final de consumo e faz essas compras como um investimento com o objetivo específico de revenda no futuro.

Cortez foi enfático quando disse:

Acreditamos que os impostos são o maior impedimento ao uso do ouro e da prata.

Além da Flórida e de Nova York, todos os estados entre os 36 primeiros receberam 16 pontos por não aplicar nenhum imposto sobre vendas de ouro ou prata, seja como moedas ou barras de ouro.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Apenas 8 estados, o mais bem classificado dos quais foi a Flórida no número dez, instituíram isenções parciais, enquanto 8 outros estados que estavam todos entre os dez últimos não tinham isenções.

Em termos de paládio ou platina, 28 estados, incluindo Dakota do Sul e Alasca, evitaram completamente o imposto sobre vendas desses outros metais, que também foram vistos historicamente como uma reserva de valor.

Wyoming, que ficou em primeiro lugar, e 11 outros estados, como Texas, Utah e Flórida, legislaram apenas isenções parciais nesta categoria.

No total, 43 estados, o mais recente dos quais é o Mississippi, não têm imposto sobre vendas ou isenções parciais de metais preciosos.

Esta é uma proporção significativa do país, com Novo México, Havaí, Wisconsin, Kentucky, Maine, Vermont e Nova Jersey sendo os únicos estados onde o imposto sobre vendas continua a ser aplicado integralmente.

Em alguns desses estados, ações legislativas para revogar essa prática estão em andamento.

O relatório também avaliou a alíquota geral do imposto sobre vendas aplicada em um estado, ou seja, não apenas sobre metais preciosos.

Isso foi nulo ou abaixo da média nacional em 23 estados e foi tratado favoravelmente no índice.

Sem surpresa, estes incluíram Wyoming, Dakota do Sul, Alasca e New Hampshire, que compunham os 4 principais estados no Índice de Dinheiro Seguro.

O estado com a classificação mais baixa a receber 2 pontos completos na categoria foi o Maine, que estava no número 48.

Imposto de Renda

A eliminação do imposto de renda sobre ouro e prata é outro componente importante de políticas monetárias sólidas.

Com tanto progresso em relação ao imposto sobre vendas de metais preciosos, é natural que os legisladores voltem sua atenção para o imposto de renda.

O argumento de Cortez é que a razão pela qual o ouro e a prata obtêm ganhos nominais se deve à erosão do poder de compra das notas da reserva federal e de outras moedas.

Ele pergunta por que os contribuintes deveriam ser responsáveis pelo imposto de renda quando não podem deduzir as perdas incorridas enquanto o valor do dólar se desvaloriza devido à inflação.

O relatório do Sound Money Index afirma que este é um ‘ganho fantasma’ como resultado de metais respondendo à inflação, devido à sua reserva de propriedades de valor.

Em outras palavras, o relatório argumenta que os metais preciosos não valem mais. São as moedas que valem menos.

Weiner concordou e observou,

…você comprou ouro em 1970. Você está vendendo agora. Você não tem um ganho de… $ 1.975 menos $ 35… (digamos) $ 1.940. Você simplesmente evitou a perda do dólar nesse período.

Os defensores sólidos do dinheiro argumentam que o imposto de renda está em vigor, penalizando os investidores que viram as armadilhas potenciais das políticas econômicas e trabalharam ativamente para se proteger contra isso.

Ele adicionou,

…Eu usei alguns números do Texas e depois imputei as taxas do Arizona…você está olhando para uma quantia baixa de seis dígitos por ano que o estado estaria perdendo se você revogasse o imposto sobre ganhos de capital. Este não é um número grande… (mas devido) ao imposto sobre vendas que os revendedores não podem fazer negócios em seu estado… veja quantos negócios você está recusando. Quero dizer, isso representa potencialmente centenas de milhões de dólares em receitas.

Em todo o país, apenas 10 estados obtiveram 16 pontos por não aplicar o imposto de renda aos metais preciosos.

Esses estados também foram os 10 com melhor desempenho no índice, mais uma vez, destacando a importância da tributação para políticas monetárias sólidas.

Os últimos 40 estados continuam cobrando imposto de renda sobre ouro e prata.

Além dos metais preciosos, os 10 principais estados não têm nenhum imposto de renda estadual ou tributam a renda a uma taxa abaixo da média nacional.

17 estados impõem um imposto de renda geral que está acima da média nacional e incluem Delaware e Montana, que estão classificados em 14º e 15º no índice, respectivamente.

Califórnia, Minnesota, Maine, Nova Jersey e Vermont, cada um cobra uma taxa superior à média nacional e compõem os cinco últimos estados no índice.

Ouro e prata reafirmados como dinheiro

Conforme discutido acima, o ouro e a prata foram considerados pelo livre mercado como as formas de dinheiro mais resistentes.

Em 2023, houve uma explosão de esforços populares ativos para reconhecer novamente o ouro e a prata como dinheiro em vários estados, de acordo com o Artigo 1, Seção 10 da Constituição.

No entanto, até agora, apenas Wyoming, que ocupa o primeiro lugar, Utah, que ocupa o sexto lugar, e Oklahoma, que ocupa o décimo segundo lugar no índice, reafirmaram oficialmente o ouro e a prata como dinheiro.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Outras categorias

Depositário estadual de ouro e prata

Em um artigo anterior, discuti os perigos potenciais que acompanham o armazenamento físico de ouro em cofres comerciais maiores, principalmente quando conectado a uma troca ativa.

Neste momento, apenas o Texas possui depósitos de metais preciosos em pleno funcionamento no estado, marcando pontos completos.

Além de fornecer segurança para suas reservas de ouro, o estado espera que os depositários internos criem economias cruciais enquanto geram novos empregos.

Idaho marcou 4 de 8 pontos nesta categoria, uma vez que promulgou políticas para permitir que os depositários privados funcionem dentro do estado sob um grau de supervisão do governo.

Sob essas estruturas, qualquer ouro que mudasse de mãos também poderia ser trocado por dólares e depois transferido para um banco regular.

Estas soluções encorajariam os cidadãos a poupar em ouro ou prata, bem como a transacionar em metais preciosos com um maior nível de confiança.

O Ron’s Basement, um canal operado pelo investidor físico de metais preciosos, Ronald Branstetter, estimou que o estado de Missouri (que está classificado em 19º lugar no índice) precisaria comprar US$ 9 milhões em ouro para atender aos critérios estabelecidos em uma moeda sólida projeto de lei que estava em discussão em abril de 2023.

Com outros estados vendo movimentos legislativos semelhantes, há uma probabilidade maior de que mais estruturas relacionadas a depositários e infraestrutura associada sejam lançadas.

Em particular, o estado da Carolina do Norte está procurando conduzir um estudo de viabilidade para avaliar os prós e contras de iniciar um depósito de metais preciosos (e bitcoin listado) no estado.

Fundos Públicos de Pensão do Estado

Ohio, que ocupa o 22º lugar no índice, é o único estado a manter ouro e prata físicos em seu fundo de pensão estadual.

O Fundo de Pensões da Polícia e Incêndio de Ohio detém consideráveis 5% de sua carteira nesses metais, totalizando aproximadamente US$ 16 bilhões.

O relatório observa que, com a inflação sendo uma grande ameaça e as preocupações contínuas com as corridas aos bancos, é dever fiduciário dos gerentes de portfólio manter os metais como refúgio seguro para fins de diversificação.

Negociante de Metais e Assédio a Investidores

O relatório enfatiza que os próprios negociantes de ouro estão frequentemente sujeitos a regulamentações onerosas que levam a custos mais altos e podem dissuadir o investimento em ouro e prata.

A este respeito, as administrações operam de forma independente e vemos uma verdadeira mistura de regulamentos que podem diferir de estado para estado.

A alta barra de requisitos regulatórios pode incluir,

…coleta de impressões digitais, medidas físicas, cabelo e cor dos olhos, números de previdência social ou outras formas de identificação (como tatuagens notáveis e características faciais) – juntamente com requisitos para enviar informações confidenciais à aplicação da lei em uma rotina diária… (Alguns estados) tornam ilegal que os revendedores vendam seus estoques por dias ou semanas (prejudicando gravemente os negócios e imobilizando seu capital) … Alguns estados também proíbem o uso de dinheiro na compra ou venda de metais preciosos.

Essas medidas não são apenas enormes obstáculos para as partes que desejam se envolver livremente no comércio, mas podem levar a custos de seguro significativamente mais altos, burocracia, preocupações com privacidade, responsabilidades regulatórias, exposição a preços de mercado voláteis e esmagar as margens já incrivelmente apertadas dos revendedores.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Como fica claro no mapa acima, os estados adotaram abordagens muito diferentes para a questão da redução dos custos de transação para os negociantes de ouro.

18 estados marcaram 10 de 10 pontos, incluindo os 4 primeiros de Wyoming, Dakota do Sul, Alasca e New Hampshire.

Curiosamente, esta lista também inclui cinco dos 10 últimos estados – Novo México, Havaí, Mississippi, Wisconsin e Kentucky.

Nebraska e Massachusetts marcaram 8 de 10 pontos cada; Missouri, Oregon, Connecticut, Maine e Nova Jersey marcaram 6 pontos; Texas, Colorado, Virgínia, Kansas, Rhode Island e Vermont receberam 4 pontos cada; enquanto 18 estados receberam apenas 2 pontos, que incluíram Utah, Arizona, Nevada e Tennessee, estados que foram classificados de 6º a 9º no índice.

Minnesota, que ficou em 47º lugar, foi o único estado a marcar 0 de 10 pontos.

Zero categorias

Todos os estados marcaram 0 pontos em 4 das 13 categorias.

Estes incluem Cláusulas Contratuais de Ouro e Prata (4 pontos possíveis), Fundos de Reserva do Estado (8 pontos possíveis), Títulos de Ouro do Estado (4 pontos possíveis) e Mecanismos de Licitação de Espécies do Estado (10 pontos).

A última categoria testa para ver se algum estado aceita ou remete impostos em ouro e prata.

Próximos passos

Devido ao recente aumento da inflação, às corridas bancárias catastróficas no início deste ano e à contínua falsidade do Fed, o consumidor médio está se tornando extremamente consciente da importância dos metais preciosos físicos em suas carteiras pessoais.

Ao mesmo tempo, os governos estaduais temem novas perdas do dólar e crescentes encargos fiscais, principalmente em relação à inundação que se aproxima de pagamentos de pensões estaduais.

Dadas as incertezas em torno da inflação elevada, qualquer planejamento econômico, pessoal ou público, especialmente de longo prazo, está ameaçado.

Para governos e grupos de defesa, o Sound Money Index não apenas traça um caminho potencial para sua própria legislação, mas também destaca o papel da concorrência estatal em garantir a resiliência financeira e apoiar negócios de ouro e um ecossistema de dinheiro sólido mais amplo.

Assim, podemos esperar mais pressão sobre as legislaturas para aceitar a remoção de impostos e mudar para uma moeda sólida como companheira, se não uma alternativa ao dólar.

Em particular, Texas, Utah, Arizona, Nevada e Tennessee, que foram classificados do 5º ao 9º lugar no índice, poderiam disputar os 5 primeiros lugares ao facilitar os obstáculos para os negociantes de metais preciosos.

Em termos de competição estatal na promoção de políticas monetárias sólidas, quatro categorias zero podem se prestar a uma vantagem pioneira.

De acordo com Cortez, Arkansas recentemente aprovou uma lei de dinheiro sólido que incluía linguagem relacionada à execução de contratos que permitem o pagamento em ouro ou prata.

Nesse caso, o pagamento em ouro ou prata, se acordado, precisaria ser feito nos próprios metais, e não nos valores equivalentes em moeda.

Trata-se de um mecanismo que resguarda especificamente a possibilidade de alta da inflação do dólar, principalmente em relação a planos de prazo mais longo, que podem durar de duas a três décadas.

Essa mudança não foi incluída no relatório deste ano, mas pelo meu entendimento atual, deve constar no próximo relatório.

Existem também alguns projetos de lei no nível federal que estão tentando introduzir uma legislação monetária sólida em todo o país, de uma só vez, que continuaremos a monitorar no futuro.

Por fim, o Sound Money Index do ano seguinte também examinará o impacto dos impostos sobre as atividades comerciais sobre os negociantes de metais preciosos e será incorporado como uma décima quarta categoria.

Anexo

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.