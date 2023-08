Os comerciantes esperam pelo veredicto Grayscale vs. SEC enquanto as liquidações deterioram os mercados de criptomoedas

O mercado de criptomoedas despencou implacavelmente, com liquidações superiores a US$ 1 bilhão. Tais desenvolvimentos e uma estrutura de mercado fraca poderiam ter dado as boas-vindas às quedas maciças de preços. O Bitcoin exibiu sinais de baixa após a notícia da SpaceX vendendo todo o seu estoque de BTC.

$COIN #Bitcoin has been slipping this week.

A few potential drivers for the move:

Treasury yields have surged as investors worry about more interest-rate increases, and that has weighed on riskier assets.



Elon Musk's SpaceX wrote down its bitcoin holdings and has sold the… — Don Dion (follow me and read the pinned) (@DonDion35974931) August 18, 2023

Além disso, a frágil economia global, incluindo as atualizações da falência de Evergrande na China e a queda dos títulos do tesouro, desencadearam a liquidação histórica da criptomoeda em 2023.

O enfraquecimento da economia da China e as preocupações com os bancos levaram o mercado de ações dos Estados Unidos a despencar esta semana. Por exemplo, o invezz.com informou que as ações do HSBC caíram em meio à crise no setor imobiliário da China. Enquanto isso, as últimas liquidações longas e as possibilidades de mais aumentos de taxas em meio a um mercado deteriorado provocaram quedas de preços.

Comerciantes de olho no veredicto Grayscale vs. SEC de sexta-feira

Copy link to section

Os participantes do mercado provavelmente mudarão o foco para a decisão Grayscale vs SEC de sexta-feira. O veredicto é essencial, pois oferecerá orientação ao mercado. Uma vitória para Grayscale aumentará as chances de aprovação do Bitcoin ETF este ano.

🚨Reminder 🚨



Today (Friday) at 11:00 am EST / 3:00 pm GMT, the verdict in Grayscale vs. the SEC could be released. @Grayscale wants to convert its #Bitcoin Trust (GBTC) into an spot #BitcoinETF. The odds are in favor of Grayscale. https://t.co/NWyJzkP1jG — Jake Simmons (@realJakeSimmons) August 18, 2023

Grayscale parece confiante em uma vitória. Por exemplo, eles estão procurando integrar um ETF Associate sênior, já que a decisão do processo se aproxima do fim. Além disso, o GBTC permanece forte mesmo quando os preços do Bitcoin enfraquecem.

O que desencadeou a queda repentina do Bitcoin

Copy link to section

Relatórios da empresa de tecnologia SpaceX vendendo sua equipe de US $ 373 milhões em Bitcoin chamaram a atenção do mercado recentemente. Considerando a influência da empresa e de seu CEO Elon Musk, tais atualizações catalisaram a pressão negativa no setor de cripto, que recorreu à queda duas horas após a notícia.

Além disso, as expectativas do Fed dos EUA de novos aumentos de juros provavelmente influenciaram as quedas de preços no mercado mais amplo. Os aumentos impactam os ativos de risco, resultando em possíveis retrocessos. Além disso, a ausência de notícias positivas recentemente e as condições sombrias do mercado em curso reforçaram a liquidação.

Perspectivas de preço do bitcoin

Copy link to section

O Bitcoin registrou uma rápida queda de 8% em 18 de agosto, deixando o amplo mercado em queda. Vários fatores, incluindo o cenário econômico geral e a venda de Bitcoin da SpaceX, catalisaram o súbito declínio de preço.

No entanto, o Bitcoin notou uma pequena recuperação logo após a queda rápida, mudando de mãos para US$ 26.430 no momento desta publicação. Especulações da SEC potencialmente autorizando um produto ETF Ether Futures provavelmente desencadearam o ligeiro aumento de preço.

Save