Microsoft revisa acordo com a Activision para obter aprovação do CMA

A Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) revisou seu acordo de US$ 69 bilhões com a Activision Blizzard Inc (NASDAQ: ATVI) em uma tentativa de garantir a aprovação regulatória da Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido que bloqueou o acordo original na terça-feira.

Ubisoft entra em cena no novo acordo

O gigante da tecnologia concordou em entregar os direitos de streaming em nuvem dos jogos existentes da Activision (tanto no PC quanto no console) para a Ubisoft Entertainment.

Os direitos dos novos jogos que a Activision lançará nos próximos quinze anos também pertencerão à editora francesa de jogos. De acordo com Sarah Cardell – CEO da CMA:

O acordo reestruturado é substancialmente diferente. Ainda não tomamos uma decisão final. Mas a Microsoft acredita que este acordo aborda plenamente as nossas preocupações concorrenciais. Estaremos investigando o [novo acordo agora].

As ações da Ubisoft Entertainment terminaram com alta de quase 10% na terça-feira.

O que mais está incluído no acordo revisado?

O regulador britânico tem agora até 18 de outubro para rever o acordo reestruturado, mas Brad Smith – o presidente da Microsoft Corp espera que a investigação seja concluída mais cedo.

Observe que o acordo revisado permite à Ubisoft licenciar títulos da Activision para outros provedores de jogos em nuvem e serviços de assinatura. No “ Worldwide Exchange ” da CNBC, Cardell da CMA também disse hoje:

Queremos garantir que os jogadores possam obter os benefícios da inovação e da escolha em jogos na nuvem… mantendo esse mercado aberto à concorrência.

A transação revisada fará com que a Microsoft lance jogos também em sistemas operacionais não Windows. No mês passado, um juiz dos EUA rejeitou a moção da FTC para impedir a multinacional com sede em Washington de adquirir a Activision Blizzard, como Invezz relatou aqui.

