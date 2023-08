VMware expande parceria estratégica com Nvidia

VMware Inc (NYSE: VMW) está em foco hoje em horário estendido, depois que a empresa de nuvem revelou ter expandido sua parceria estratégica com a Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA).

VMware desenvolveu um novo conjunto de ferramentas com a Nvidia

Copy link to section

A empresa listada em Nova York afirma que desenvolveu uma plataforma Gen AI totalmente integrada em colaboração com a Nvidia que as empresas podem operar em seus próprios data centers.

Essa solução atende especialmente às empresas que lidam com dados confidenciais. De acordo com Raghu Raghuram – CEO da VMware:

Estamos trazendo a computação e os modelos de IA para onde os dados estão, em vez de dizer, ei, aproveite os próximos anos para colocar todos os seus dados em uma nuvem e então você poderá fazer IA.

No início desta semana, a VMware obteve autorização provisória do órgão de fiscalização da concorrência britânico para ser adquirida pela Broadcom. O Chefe do Executivo continua confiante de que o referido negócio será concluído até Outubro.

VMware Private AI Foundation estará disponível no próximo ano

Copy link to section

A empresa sediada na Califórnia espera lançar o referido conjunto de ferramentas que desenvolveu com a Nvidia em 2024, conforme comunicado à imprensa.

Ainda não foi revelado o preço da VMware Private AI Foundation. No “ Closing Bell: Overtime ” da CNBC, o CEO Raghuram também disse hoje:

Esta solução simplifica problemas de infraestrutura e controles que incorporamos para permitir que o que chamamos de IA privada resolva [preocupações legais e de privacidade]. Então, estamos super otimistas de que será muito valioso para os clientes.

Observe que a VMware trabalha com a Nvidia Corp há cerca de uma década. As notícias do mercado de ações chegam poucos dias antes da data prevista para a divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre.

Save