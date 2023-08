O preço das ações da AMTD ficou parabólico: é por isso que o HKD pode cair 20%

O preço das ações da AMTD Digital (HKD) disparou na terça-feira depois que a empresa anunciou um novo programa de recompra de ações. As ações saltaram mais de 40% e atingiram a máxima de US$ 8,50, o nível mais alto desde abril deste ano. Em seguida, recuou e terminou o dia em US$ 6,34.

Recompra de ações AMTD Digital

Copy link to section

AMTD Idea é uma empresa financeira, de mídia e de marketing com sede em Hong Kong que se tornou popular após abrir o capital em 2022. Na época, os preços das ações HKD e AMTD saltaram para seus máximos recordes de US$ 2.537 e US$ 25, respectivamente. No seu auge, a AMTD tinha uma avaliação mais elevada do que a maioria das empresas americanas.

O preço das ações da AMTD disparou depois que a empresa anunciou que recompraria ações no valor de US$ 30 milhões. As empresas utilizam a recompra de ações como forma de aumentar os seus preços e lucros por ação. Eles também recompram suas ações como forma de expressar confiança no negócio.

Em comunicado, a AMTD informou que as compras começarão em breve e serão concluídas até 29 de dezembro. Estas compras acontecerão no mercado aberto ou em acordos negociados de forma privada.

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que o lucro da AMTD saltou para HK$ 83,7 milhões (US$ 10,7 milhões) nos seis meses até dezembro do ano passado. Os lucros dispararam mais de 130% no mesmo período. Sua receita no período foi de HK$ 109,3 milhões, acima dos H$ 109,3 milhões anteriores.

Sua comissão de serviços financeiros digitais foi de H$ 3,7 milhões, enquanto sua receita de soluções digitais aumentou para US$ 100,7 milhões.

Estou um pouco cético em relação ao programa de recompra de ações de empresas como a AMTD. Recentemente, vimosempresas como Mullen Automotive e Deliveroo também recomprarem suas ações. Normalmente, a melhor estratégia para recompra de ações é usar lucros extras ou fluxo de caixa livre para fazer isso.

Previsão do preço das ações AMTD

Copy link to section

Save

O gráfico 4H mostra que o preço das ações HKD permaneceu em fase de consolidação nos últimos meses. Por muito tempo, as ações permaneceram entre o suporte em US$ 6,46 e a resistência em US$ 7,10. Em seguida, ele sofreu um colapso de baixa em 14 de agosto e caiu para um mínimo de US$ 4,82.

O preço das ações da AMTD se recuperou enquanto a administração tentava sustentá-lo. Essa recuperação fez com que subisse para US$ 8,50. Suspeito que as ações provavelmente retomarão a tendência de queda e testarão novamente o nível de suporte principal em US$ 5, que está ~20% abaixo do nível atual.

Save