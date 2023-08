Arquivos Instacart serão lançados na Nasdaq

A First Arm e agora a Instacart decidiram abrir o capital – a empresa de entrega de alimentos apresentou a papelada para ser listada na Nasdaq na sexta-feira.

Instacart entrega em mais de 5.500 cidades

Copy link to section

A Instacart em breve será negociada como “CART” na bolsa de valores. Fidji Simo – seu CEO escreveu hoje no prospecto :

Acreditamos que o futuro da mercearia não consistirá em escolher entre fazer compras online e na loja física. A maioria de nós fará as duas coisas. Portanto, queremos criar uma experiência verdadeiramente omnicanal.

A empresa sediada na Califórnia faturou US$ 114 milhões em seu trimestre mais recente, com receita de US$ 716 milhões – um aumento de 15%. Atualmente, a Instacart entrega em mais de 40.000 lojas em mais de 5.500 cidades.

Beneficiou muito da pandemia da COVID, que restringiu as pessoas às suas casas e acelerou a mudança para as compras online.

Instacart lançou uma ferramenta de IA em maio

Copy link to section

Observe que os IPOs de tecnologia apoiados por capital de risco têm sido uma espécie rara desde dezembro de 2021. A empresa de entrega de alimentos reduziu sua avaliação de US$ 39 bilhões para US$ 24 bilhões no ano passado, em março, e foi relatado que perdeu outra metade dela no final de 2022.

A Instacart vê nomes notáveis, incluindo DoorDash, Walmart, Target e até Amazon como concorrentes. Seu prospecto na sexta-feira também diz:

Nosso número geral de funcionários atingiu o pico no segundo trimestre de 2022 e diminuiu nos dois trimestres seguintes, reduzindo nossa base fixa de custos operacionais.

A Instacart também está empenhada em capitalizar o crescente interesse na IA. No início deste ano, lançou o Ask Instacart – uma ferramenta alimentada por inteligência artificial que responde a perguntas relacionadas a compras de supermercado.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.