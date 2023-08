Previsão do preço das ações C3.ai: prepare-se para uma queda de 30% na IA

O preço das ações C3.ai (NYSE: AI) sofreu uma forte reversão na quinta-feira, à medida que o entusiasmo pela inteligência artificial (IA) desapareceu. As ações despencaram mais de 11% e caíram para um mínimo de US$ 28,18, o nível mais baixo desde 25 de maio. Ao todo, caíram mais de 41% em relação ao nível mais alto deste ano.

O hype da IA está desaparecendo

Um dos maiores temas desta semana foi a inteligência artificial, já que a Nvidia publicou fortes resultados . A receita e a lucratividade da empresa aumentaram à medida que os pedidos de seus chips de IA dispararam durante o trimestre.

Agora, existem preocupações sobre a indústria, apesar dos fortes resultados da Nvidia, o que explica por que ações como AMD, Microsoft, AITX e C3.ai caíram.

As ações C3.ai caíram fortemente após atingirem o pico em junho deste ano. Este declínio deve-se principalmente a preocupações sobre a avaliação da empresa e as perspectivas de crescimento na nova era da IA.

Em termos de avaliação, C3.ai tem um valor de mercado de mais de US$ 3,7 bilhões. Olhando para sua demonstração de resultados, vemos que a receita anual da empresa saltou de US$ 183,2 milhões em 2021 para US$ 252 milhões em 2022. Ela faturou US$ 266 milhões nos últimos quatro trimestres,

Esses números significam que a empresa está supervalorizada na perspectiva de receita, pois possui um múltiplo P/S de 13,90x. A maioria das empresas com valor justo tem um múltiplo PS inferior a 5x. Tenha em mente que C3.ai gera perdas anuais constantemente. Seu prejuízo nos últimos 4 trimestres foi superior a US$ 269 milhões.

A maior preocupação é se o entusiasmo pela IA se traduzirá em fortes receitas e rentabilidade no futuro. Os resultados mais recentes mostram que o crescimento do C3.ai é um pouco moderado. Ganhou US$ 72,41 milhões no quarto trimestre de 23, um crescimento de 0,13% A/A.

Portanto, como avisei neste artigo , há uma probabilidade de que o impulso da IA desapareça em breve. Na época, comparei a IA com outras novidades recentes no mercado, como veículos elétricos, metaverso e energia verde.

Previsão do preço das ações C3.ai

O gráfico diário mostra que o preço das ações da AI tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Recentemente, ele fez um rompimento de baixa abaixo do importante nível de suporte de US$ 34,51, o ponto mais alto em 3 de abril.

As ações moveram-se abaixo das três linhas do Williams Alligator e do nível de retração Fibonacci de 50%. Portanto, suspeito que as ações continuarão caindo nas próximas semanas, já que os vendedores visam o suporte principal em US$ 20, que é o ponto de retração de 78,6%. Este preço-alvo está cerca de 30% abaixo do nível atual.

