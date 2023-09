Ações do Japão (Nikkei 225) mais atraentes na Ásia – AllianceBernStein

O índice Nikkei 225 continuou a sua recuperação notável na segunda-feira, à medida que os investidores continuavam a alocar o seu capital ao país. O índice, que acompanha as maiores empresas do Japão, saltou para £ 33.000 na segunda-feira, o nível mais alto desde 2 de agosto. Há sinais de que os investidores estão de olho no máximo acumulado no ano de £ 33.796.

Oportunidade mais atraente na Ásia

Copy link to section

O índice Nikkei 225 superou o desempenho de alguns dos seus maiores pares internacionais, como o S&P 500 e o Dow Jones. Aumentou mais de 30% e está agora perto do seu nível mais alto em mais de 30 anos.

Existem vários impulsionadores para o índice blue-chip do Japão. Por exemplo, a maioria dos analistas acredita que as ações do Japão estão significativamente subvalorizadas em comparação com os seus pares. Tem um índice de PE final de 18,5x em comparação com 23x do S&P 500.

Em segundo lugar, o iene japonês mais fraco tornou o índice relativamente atraente. O par USD/JPY foi negociado a 146 na segunda-feira, ~14,75% acima do nível mais baixo deste ano. Ele saltou mais de 30% em relação aos mínimos de 2022. Um iene mais fraco leva a mais lucros para as grandes empresas japonesas que fazem muitos negócios no exterior.

Terceiro, os analistas acreditam que muitas empresas do índice Nikkei 225 serão forçadas a aumentar os preços das suas acções através de dividendos e recompras de acções. Isto é motivado por uma decisão da Bolsa de Valores de Tóquio de forçar as empresas a negociar abaixo do seu valor contabilístico para aumentar os preços das suas ações.

E num comunicado divulgado na segunda-feira, David Wong, estrategista da AllianceBernstein, citou o crescimento dos lucros e as avaliações do Japão. Ele argumentou que a dinâmica dos lucros e a reforma corporativa tornaram este mercado o mais atraente da Ásia.

https://www.youtube.com/watch?v=DH_q9gpJPh4

Ainda assim, as empresas japonesas enfrentam inúmeros desafios. Muitos deles estão expostos à China, um país que está a desacelerar drasticamente. Além disso, existem preocupações sobre mudanças na política monetária no Japão à medida que a inflação se estabiliza.

Previsão do índice Nikkei 225

Copy link to section

Save

Gráfico Nikkei por TradingView

O gráfico diário mostra que o índice Nikkei 225 tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Esta alta começou em março de 2022, quando foi fixada em ¥ 24.659.

O índice conseguiu inverter o importante nível de resistência em ¥ 30.782 (máximo de setembro de 2021). Agora ultrapassou as médias móveis de 50 e 25 dias. O Índice de Força Relativa (RSI) ultrapassou o nível de sobrevenda.

Portanto, a perspectiva para o índice é otimista, com o próximo nível de resistência chave a ser observado em ¥ 33.796. O stop loss a ser observado será de ¥ 32.000.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.