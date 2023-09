Arm acaba de definir o preço de seu IPO que “espera-se que seja um grande negócio”

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Arm quer levantar até US$ 4,87 bilhões ao entrar no ar na Nasdaq este mês, de acordo com seu registro na Securities & Exchange Commission na terça-feira.

Arm está buscando US$ 52 bilhões em avaliação

A empresa de design de chips listará um total de 95,5 milhões de ações depositárias americanas a um preço entre US$ 47 e US$ 51.

O limite superior dessa faixa se traduz em uma avaliação de cerca de US$ 52 bilhões contra US$ 32 bilhões que o Softbank pagou por ele em 2016. De acordo com Avery Spear – analista sênior da Renaissance Capital:

Espera-se que Arm seja um grande negócio. Será um bom indicador do apetite no mercado de IPO. Se der certo, poderá facilmente ser o acordo que finalmente quebrará o impasse do IPO.

A Arm viu sua receita cair ligeiramente para US$ 2,68 bilhões no ano fiscal de 2023 – o que, no entanto, foi um número recorde.

Arm será o maior IPO de tecnologia de 2023

O Softbank continuará a possuir cerca de 90,6% da Arm após o IPO – mas se os subscritores exercerem a opção de comprar outros US$ 735 milhões em suas ações, a propriedade da holding de investimentos japonesa será reduzida para 89,9%.

Observe que a Arm deverá ser o maior IPO de tecnologia deste ano. No “ Worldwide Exchange ” da CNBC, a analista Avery Spear acrescentou hoje:

Estamos vendo alguns sinais muito bons rumo ao outono. Todas as peças estão se encaixando para uma recuperação gradual de três anos e levando a um mercado talvez mais normal em 2024.

Relatórios do início deste ano diziam que grandes nomes como Nvidia e Amazon queriam ser um investidor âncora na Arm, que alimenta quase todos os smartphones premium em todo o mundo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.