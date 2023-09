Relatório: China está ampliando ainda mais sua proibição de iPhones

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) abriu outra queda de 3,0% na quinta-feira, após um relatório de que a China está estendendo sua proibição de iPhones.

As notícias da China são um grande negócio para a Apple

Recentemente, foi relatado que a maior economia asiática ordenou aos funcionários do governo que não levassem seus iPhones para o trabalho.

Na quinta-feira, porém, fontes anónimas disseram à Bloomberg que tal restrição também se aplicaria a várias outras empresas estatais e organizações controladas pelo governo em geral.

As notícias do mercado de ações são significativas para a fabricante do iPhone não só porque gera cerca de um quinto dos seus negócios na China, mas também porque as suas receitas já diminuíram ano após ano durante três trimestres consecutivos (saiba mais).

Em comparação com o máximo acumulado no ano, há cerca de seis semanas, as ações da gigante da tecnologia caíram agora cerca de 10% no momento da escrita.

Os EUA também baniram recentemente o TikTok

As empresas e agências que eventualmente poderão adotar a proibição dos iPhones permanecem desconhecidas.

A medida em que eles podem impor essas restrições também está em jogo – com alguns esperando que restrinjam o uso de um dispositivo Apple no local de trabalho, enquanto outros podem simplesmente proibir totalmente seus funcionários de usar um iPhone.

Observe que a proibição do principal smartphone da Apple na China pode ser uma retaliação à proibição do TikTok que os Estados Unidos impuseram aos seus funcionários públicos em junho passado. O ex-presidente Donald Trump também colocou a Huawei na lista negra – uma gigante da tecnologia com sede em Shenzhen – em 2019.

Até agora, nem a Apple nem o Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China fizeram comentários oficiais sobre o relatório da Bloomberg.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.