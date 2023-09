A Instacart acaba de definir o preço de seu próximo IPO em US$ 26 e US$ 28 por ação

A Instacart está em foco esta manhã, depois que a empresa de alimentos on-line definiu o preço de sua próxima oferta pública inicial (IPO).

Instacart busca avaliação de até US$ 9,3 bilhões

A empresa com sede em São Francisco planeja vender 22 milhões de ações no total a um preço de US$ 26 a US$ 28. No limite superior dessa faixa, arrecadará cerca de US$ 616 milhões.

A Instacart quer comandar uma avaliação de até US$ 9,3 bilhões, de acordo com seu registro atualizado na Securities & Exchange Commission na segunda-feira.

A notícia do mercado de ações chega cerca de um mês depois que este gigante das entregas disse que sua receita aumentou 30% ano após ano nos primeiros seis meses de 2023.

Observe que a Instacart tem uma presença que abrange mais de 40.000 lojas em mais de 5.500 cidades nos EUA e Canadá.

O fundo da Noruega quer ser um investidor fundamental

O pedido de hoje também revelou que o Norges Bank Investment Management está interessado em ser um investidor fundamental na Instacart.

Juntamente com a Sequoia Capital, TCV, Valiant Capital e D1 Capital Partners – o fundo soberano da Noruega quer acumular 400 milhões de dólares em ações. No entanto:

Os subscritores poderiam vender mais, menos ou nenhuma ação a qualquer um dos investidores fundamentais, e qualquer um dos investidores fundamentais poderia decidir comprar mais, menos ou nenhuma ação nesta oferta.

PepsiCo – a gigante multinacional de alimentos e bebidas também concordou em comprar US$ 175 milhões em ações da Instacart em uma colocação privada no final de agosto. A empresa de entrega de alimentos vê a Amazon e a DoorDash como concorrentes.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.