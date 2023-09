Tensão no iene japonês aparecendo no mercado de ouro

O preço do ouro no Japão está em alta. Tanaka Kikinzoku, um dos maiores varejistas de ouro do Japão, disse recentemente que os preços estavam se aproximando de ¥ 10 mil por grama pela primeira vez.

Os gráficos oficiais atualmente têm o preço mais próximo de meados de ¥ 9.000. De qualquer forma, não tem nada a ver com o ouro em si. Esta é a história de como o iene continua a sua queda histórica face ao dólar dos EUA, enquanto o banco central do Japão se encontra numa situação cada vez mais apertada no meio de uma política monetária não convencional.

O gráfico acima representa o preço do ouro em ienes nos últimos 20 anos. Neste sentido, a mercadoria cumpriu bem o seu mandato de protecção do poder de compra, proporcionando retornos próximos de 5,7X para os investidores japoneses. O próximo gráfico mostra o preço do ouro em dólares, onde os investidores americanos obtiveram um retorno de 4,8X no mesmo período.

Isto mostra que o iene caiu em relação ao dólar nas últimas duas décadas. No entanto, o desempenho superior, considerando o longo prazo, não é enorme, especialmente quando comparado com outras moedas.

É quando avaliamos os últimos dois anos, porém, que a divergência se torna significativa. O início de 2022 pode ser visto como um ponto de inflexão para a economia mundial, quando a inflação começou a disparar. Foi nesse trimestre que a Reserva Federal dos EUA aumentou pela primeira vez as taxas de juro, com os bancos centrais de todo o mundo a temerem o sobreaquecimento das economias e a subida em espiral do custo de vida.

Desde então, o ouro em termos de ienes valorizou 37%, enquanto em termos de dólares o retorno foi de apenas 7% – mais de cinco vezes pior.

A política monetária não convencional do Japão

O Federal Reserve dos EUA define a taxa de juros de curto prazo, conhecida como taxa de fundos federais. Rege o quão barato é emprestar dinheiro, o que tem implicações para a economia em geral. Esta taxa básica foi aumentada agressivamente nos últimos dezoito meses, com o objetivo de arrefecer a economia e controlar a inflação.

Temos assistido a esta abordagem monetária restritiva por parte dos bancos centrais de todo o mundo. No entanto, há uma exceção: o Japão. O Banco do Japão contrariou a tendência ao prosseguir uma política monetária frouxa. Utilizou o controlo da curva de rendimentos para gerir os rendimentos a longo prazo, um método que descreve o acto dos bancos centrais comprarem ou venderem tantas obrigações quantas forem necessárias, a fim de atingirem uma taxa de juro específica a longo prazo.

Em muitos aspectos, é semelhante à flexibilização quantitativa convencional. Tanto a flexibilização quantitativa como o controlo da curva de rendimentos envolvem a compra de dívida pública (títulos do Tesouro) para afectar as taxas de juro e injetar dinheiro na economia. A diferença é que a flexibilização quantitativa envolve a compra regular de uma quantidade específica de títulos para injetar esse crédito no sistema. Para controlar a curva de rendimentos, os bancos centrais compram tantos títulos quantos forem necessários para manter os rendimentos em um determinado nível.

O resultado final é que o Banco do Japão está a prosseguir uma política monetária frouxa, enquanto o resto do mundo tem vindo a restringi-la. E depois de anos de deflação, o país começa a assistir a preços inflacionados.

As estatísticas de Junho mostraram que a inflação subiu 3,3% no Japão, em comparação com um aumento de 3% nos EUA. Esta é a primeira vez em oito anos que o país asiático produz um valor de inflação mais elevado do que os EUA.

No entanto, é importante notar que, embora a balança tenha mudado nos últimos tempos, é preciso ficar atento ao panorama geral. Os preços tanto nos EUA como na Europa subiram perto de 20% desde o início de 2021. Os preços do Japão contrastam favoravelmente a este respeito, com os preços a subirem pouco mais de 5% no mesmo período.

Também é preciso mencionar o crescimento salarial. Os salários no Japão não aumentaram tanto como nos EUA e na Europa. Desde o início de 2021, os salários no Japão aumentaram 4,5%, em comparação com 7,5% na Europa e 15% nos EUA.

Este crescimento salarial é fundamental no que diz respeito aos objectivos do Banco do Japão, que destacou em Abril que estava determinado a atingir a sua meta de inflação de 2% “acompanhada de aumentos salariais”. Portanto, o aumento da inflação com o atraso no crescimento dos salários aumenta o nível de dificuldade desse objetivo.

Como isso afetou o iene?

Esta política monetária frouxa e não convencional, combinada com a inflação, está agora a pressionar os investidores a protegerem o seu poder de compra. Isto explica o aumento dos preços do ouro japonês através da procura a retalho.

No final da pandemia, as famílias japonesas tinham acumulado quatro vezes mais activos em comparação com o PIB do país – a marca mais elevada do mundo. Quase metade disso estava estacionado em dinheiro, o que não é uma surpresa tendo em conta os anos de deflação acima mencionados. No entanto, com a inflação a aumentar, também não é chocante ver uma rotação para activos que protegem a inflação.

É aqui que entra o iene. Com as taxas de juro mais elevadas a nível mundial, na sequência de uma política monetária mais restritiva noutros países, o capital está a trocar o iene por destinos mais atraentes. Juntamente com a inflação interna, o ouro também se tornou atraente.

A escala da queda do iene em relação ao dólar é histórica. A moeda japonesa perdeu 28% do seu valor em relação ao dólar desde o início de 2022.

Voltando ao início de 2021, o iene perdeu 43% do seu valor em relação ao dólar.

O Banco do Japão afirmou repetidamente que está determinado a atingir o seu objectivo de inflação de 2%, descartando uma mudança na política actual, apesar da pressão crescente. No entanto, com os preços a acelerarem mais rapidamente do que os salários, enquanto as taxas noutros locais superam as oferecidas pelo iene, a moeda japonesa está a fraquejar.



