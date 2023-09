As ações da Adobe caem apesar da receita recorde e da enxurrada de lançamentos de IA

Adobe Inc (NASDAQ: ADBE) apresenta tendência de queda no horário estendido, embora tenha relatado receita recorde em seu terceiro trimestre financeiro.

Por que as ações da Adobe estão em baixa nas negociações após o expediente?

Copy link to section

Os accionistas não estão impressionados principalmente porque esperavam mais em termos de orientação futura.

A Adobe prevê que sua receita caia entre US$ 4,97 bilhões e US$ 5,02 bilhões no trimestre atual, com US$ 4,10 a US$ 4,15 de lucro ajustado por ação. Os especialistas, em comparação, estavam em US$ 5,0 bilhões e US$ 4,06 por ação.

A multinacional fez uma série de anúncios focados em inteligência artificial apenas um dia antes da divulgação de seus resultados. De acordo com seu CEO Shantanu Narayen:

Save

Estamos desencadeando uma nova era de criatividade aprimorada por IA. Os lançamentos recentes do Firefly, Express, Creative Cloud e GenStudio disponibilizam a magia da Adobe para milhões de usuários.

As ações da Adobe Inc subiram mais de 60% no ano até o momento.

Números notáveis na divulgação de resultados do terceiro trimestre da Adobe

Copy link to section

Ganhou US$ 1,4 bilhão em relação aos US$ 1,14 bilhão do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 2,42 para US$ 3,05

EPS ajustado impresso em US$ 4,09 de acordo com o comunicado à imprensa

A receita aumentou 10% ano a ano, para US$ 4,89 bilhões

O consenso foi de US$ 3,98 por ação e receita de US$ 4,87 bilhões

A empresa de software de computador viu suas receitas de Experiência Digital e Mídia Digital subirem 10% e 11%, respectivamente. Dan Durn – o vice-presidente executivo da Adobe disse hoje em um comunicado à imprensa :

A Adobe proporcionou margens e lucros de classe mundial ao mesmo tempo em que fez investimentos significativos em nossas plataformas tecnológicas. Nosso mecanismo de inovação, alcance global e forte rigor operacional nos posicionam para capturar as enormes oportunidades que temos pela frente.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.