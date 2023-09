Sombra lançada sobre os dados económicos da China, mesmo com as vendas a retalho a superarem as expectativas

A taxa de desemprego urbano pesquisada na China para o mês de agosto de 2023 caiu para 5,2% em termos homólogos, em comparação com a impressão do mês anterior de 5,3% em termos homólogos, recuando para o mínimo de 16 meses.

Uma previsão de mercado da TradingEconomics.com sugeria que a taxa aumentaria para 5,4% em relação ao ano anterior.

A divulgação ocorre um dia depois de os decisores políticos terem anunciado um corte surpresa nas taxas de um quarto de percentagem das suas reservas obrigatórias, uma medida que se torna operacional hoje.

No entanto, os dados da China foram recentemente analisados, uma vez que o Gabinete Nacional de Estatísticas (DNE) optou por não divulgar a taxa de desemprego na faixa etária dos 16 aos 24 anos a partir do mês passado.

A agência não esclareceu quando os dados deste segmento estarão disponíveis.

A melhoria do desemprego ocorreu apesar de uma queda acentuada no investimento imobiliário e de um abrandamento mais amplo no investimento em infra-estruturas, apesar de as autoridades governamentais terem tentado implementar uma série de medidas de apoio.

Produção industrial

Os números da produção industrial aumentaram 4,5% A/A, contra uma previsão de consenso de 3,9% A/A, conforme relatado pela TradingEconomics.com.

Além disso, esta foi uma melhoria robusta em relação ao crescimento relatado no mês passado de 3,7% em termos homólogos.

Isto também marcou o ritmo mais rápido de crescimento no índice de produção industrial desde abril de 2023, atingindo um máximo de 4 meses, após um forte desempenho na indústria transformadora (aumento de 5,4% em termos homólogos em relação aos 3,9% em termos homólogos do mês passado) e nas atividades mineiras (que aumentaram para 2,3 % A/A de 1,3% A/A).

Produtos químicos e extração de petróleo e gás natural tiveram os aumentos mais acentuados de 14,8% A/A e 7,2% A/A, respectivamente.

No entanto, a produção diminuiu acentuadamente nas actividades relacionadas com o processamento de metais ferrosos em 14,5% em termos homólogos, embora isto tenha sido uma melhoria face ao declínio de 15,6% em termos homólogos no mês anterior.

De janeiro a agosto de 2023, a produção industrial melhorou num acumulado de 3,9% em termos homólogos.

Vendas no varejo

As vendas no varejo explodiram para 4,6% A/A no lançamento de hoje, em comparação com 2,5% A/A no mês anterior, superando uma previsão de consenso de 3% A/A conforme relatado por TradingEconomics.com.

Isto marcou a oitava melhoria consecutiva desde que entrou em território positivo de 3,5% em termos homólogos em janeiro de 2023, enquanto o mês com melhor desempenho permaneceu o de maio de 2023, em 18,4% em termos homólogos.

Este é também o primeiro aumento observado nas vendas no varejo desde maio de 2023, com o crescimento do consumo permanecendo positivo, mas diminuindo nos três meses anteriores.

Outros lançamentos de dados

Noutros dados económicos do país, os preços da habitação em 70 grandes cidades diminuíram 0,1% em termos homólogos, abaixo das previsões de 0%, ao mesmo tempo que caíram ao mesmo ritmo do relatório do mês passado.

Numa base mensal, os preços das casas caíram 0,3% no total.

Isto não é um bom presságio para o sector imobiliário, que tem lutado contra uma grave recessão e uma estagnação económica mais ampla.

De acordo com o DNE, os preços das casas em Shenzen e Guangzhou caíram 3% em termos homólogos e 1,4% em termos homólogos, respetivamente.

Ambos apresentaram queda mais acentuada em relação ao mês anterior.

Por outro lado, Pequim e Xangai registaram aumentos de custos que cresceram 2,8% YoY e 4,1% YoY, respectivamente.

Em Agosto, o investimento em activos fixos da China melhorou 3,2% em termos homólogos, face às previsões do mercado de 3,3% em termos homólogos, uma desaceleração acentuada face aos 3,4% registados durante o último mês.

O investimento em imobiliário caiu 8,8% em termos homólogos, enquanto os investimentos no sector primário diminuíram 1,3% em termos homólogos.

O sector secundário melhorou para 8,8% em termos homólogos, contra a leitura anterior de 8,5% em termos homólogos, particularmente devido a um forte desempenho das indústrias transformadoras.

Contexto económico

Respondendo à situação económica desafiante após restrições sanitárias generalizadas e duradouras, bem como às dificuldades em que o mercado imobiliário se encontra, as autoridades chinesas mantiveram uma política monetária relativamente fácil, aliviaram o rácio de reservas para as instituições financeiras e reduziram o taxa básica de empréstimo anual.

No entanto, a situação foi exacerbada ontem, com a Moody’s a descer a sua perspectiva do sector imobiliário para negativa para os próximos 2-4 trimestres, enfatizando novamente que o sector imobiliário continua a ser uma grande preocupação.

Apesar do aumento nas vendas a retalho, a saúde do consumidor permanece incerta e os mercados vão esperar e observar para ver até que ponto as medidas do governo se revelam sustentáveis.

