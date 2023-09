À medida que o preço das ações da Marathon Digital (MARA) cai, é uma boa compra?

O preço das ações da Marathon Digital (NASDAQ: MARA) sofreu forte queda livre nos últimos três meses. A liquidação continuou esta semana, mesmo com o preço do Bitcoin se mantendo bastante estável acima de US$ 26.000. Ao todo, o preço das ações MARA despencou mais de 55% desde o ponto mais alto deste ano.

Atualizações de transações da Maratona

Copy link to section

A Marathon Digital, uma das maiores mineradoras de Bitcoin do mundo, tem sofrido intensa pressão nos últimos meses. Suas ações caíram mesmo com o Bitcoin se mantendo muito bem depois de cair para menos de US$ 25.000 na segunda-feira da semana passada.

Em termos gerais, a liquidação está em linha com o desempenho do mercado de ações mais amplo. Empresas conhecidas como Apple, Tesla e Nvidia viram suas ações reduzirem alguns de seus ganhos iniciais.

A Maratona também caiu devido ao desempenho geral do Bitcoin e de outras criptomoedas. Depois de atingir uma alta de US$ 32.000 há alguns meses, o Bitcoin caiu para aproximadamente US$ 26.000. Também formou uma cruz mortal, um dos sinais de baixa mais precisos do mercado.

Save

Marathon Digital e outras ações de mineração de Bitcoin, como Argo Blockchain e Riot Platforms, têm uma estreita correlação com o BTC. Na maioria dos períodos, eles tendem a se mover mais rápido que o Bitcoin, como vimos no início deste ano.

Entretanto, o preço das ações da MARA também caiu devido a ações corporativas por parte da administração. Em comunicado divulgado na quarta-feira, a empresa informou que reduziu seu endividamento em 56%.

Fez isso trocando US$ 417 milhões em notas por 31,7 milhões de novas ações. Como resultado, os acionistas existentes foram bastante diluídos. Ainda assim, acredito que esta foi a decisão acertada, pois melhora o balanço da empresa. Além disso, manter demasiada dívida neste ambiente de taxas de juro elevadas seria mais caro.

A Marathon ainda detém mais de 13.000 BTC em seu balanço e está adicionando cerca de 34,5 BTC por dia.

Previsão do preço das ações MARA

Copy link to section

Save

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Marathon Digital tem apresentado forte tendência de baixa nos últimos meses. Caiu abaixo do importante suporte de US$ 12,74, o nível mais alto em 18 de abril. As ações também caíram abaixo da linha de tendência ascendente mostrada em vermelho.

Mais importante ainda, o preço das ações da Marathon Digital caiu abaixo das médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias. Também está se aproximando do nível de suporte principal de US$ 8,56, o nível mais baixo de junho.

Portanto, as ações provavelmente continuarão caindo nos próximos dias, já que os vendedores visam o suporte em US$ 8. No longo prazo, porém, as ações provavelmente se recuperarão. Além disso, melhorou seu balanço e possui forte participação de mercado na indústria de mineração BTC.

Save