O Bitcoin pode se desvincular das ações um dia, mas isso ainda não aconteceu

“O Bitcoin poderá algum dia se tornar um ativo de hedge não correlacionado, como uma espécie de versão digital do ouro?”

Talvez não haja nenhuma pergunta que eu veja com mais frequência tanto de clientes quanto de investidores. E, pessoalmente, eu diria que é um dos mais fascinantes de todas as criptomoedas.

É um enigma no qual trabalhei muito. Construí dezenas de modelos, construí todos os tipos de simulações e, francamente, passei muito tempo trabalhando em uma questão que simplesmente ainda não pode ser respondida com certeza (os bloqueios eram uma boa desculpa, mas agora está se tornando mais difícil de responder). justifica ficar em casa usando um laptop 22 horas por dia).

Podemos teorizar tudo o que quisermos – e eu tenho a minha opinião – mas o Bitcoin é um ativo que existe há apenas 14 anos e, portanto, o tamanho dos nossos dados é minúsculo. Estamos apenas esfaqueando no escuro, na verdade.

Save

Na verdade, o Bitcoin foi lançado em janeiro de 2009, apenas dois meses antes de o mercado de ações atingir o fundo do poço em março do mesmo ano (depois de algum tipo de crash, você pode ter lido sobre isso em livros didáticos ou talvez o Google também tenha alguma informação sobre ele). Na década que se seguiu, assistimos então a um dos mercados em alta mais longos e explosivos de sempre, uma bonança ascendente alimentada por taxas de juro historicamente baixas e uma impressora de dinheiro em brasa.

E, no entanto, as pessoas estavam prontas para declarar o Bitcoin como um ativo não correlacionado, uma forma de diversificar uma carteira clássica de ações/títulos. Mas até ao ano passado, nunca tinha visto um mercado em baixa na economia em geral! Até mesmo o conceito de uma taxa de juros positiva era praticamente estranho ao Bitcoin até 2022. Declará-lo um ativo diversificador até então seria o mesmo que alguém que nunca provou álcool discutindo se Guinness ou Coca-Cola tem melhor sabor. Como você deve saber como reagirá nessa situação?

Nada disso é particularmente esclarecedor. Na verdade, é extremamente óbvio, assim como a resposta à pergunta anterior sobre Guinness vs Coca-Cola. E, como eu disse, a questão de saber se o Bitcoin se dissociará dos activos de risco no futuro continua a ser a grande questão, um enigma fascinante que é fundamental para toda a tese de investimento.

Mas uma coisa é certa, e pode ser provada objetivamente verdadeira: o Bitcoin atualmente é negociado como um ativo de alto risco. E isso não é ódio – é apenas verdade!

E, no entanto, toda vez que vemos a menor (e de muito curto prazo) queda na correlação entre ações e Bitcoin, há manchetes circulando como “Bitcoin finalmente se dissociou”, “A divergência do Bitcoin está aqui” ou “Bitcoin está essencial para proteger seu portfólio”.

Não sei se isso é um preconceito inerente das partes interessadas no espaço, da agricultura de engajamento ou o quê, mas é quase impossível apresentar um argumento forte que apoie isso. Muitas vezes, os coeficientes de correlação são citados em tais declarações, algo como uma métrica altamente volátil de Pearson ao longo de um período de 30 dias, com uma queda (temporária) de 0,9 para 0,5. Mas o que isso mostra?

Ou, às vezes, variáveis ocultas essenciais são perdidas. Um excelente exemplo disso foi a crise bancária regional em março, quando o colapso do Silicon Valley Bank provocou um salto de 20% no preço do Bitcoin. Aqui estava a prova definitiva da residência do Bitcoin fora do domínio dos ativos de risco, com suas qualidades de hedge inigualáveis (fiduciárias) em plena exibição, certo?

Bem, na verdade não. Porque num sistema bancário em crise, as expectativas em torno da capacidade da Reserva Federal de aumentar as taxas de juro no futuro diminuíram – como pudemos perceber ao recuarmos nas probabilidades no mercado de futuros da Fed, tanto antes como depois das notícias do SVB. E o que é mais optimista para os activos de risco do que uma viragem pacífica nas expectativas das taxas de juro?

Na verdade, para saber se o Bitcoin é negociado como um ativo de risco, é supérfluo olhar para os sofisticados coeficientes de Pearson; não é necessário construir modelos complexos; está longe de ser essencial passar os dias preso em um laptop brincando com qualquer tipo de número.

Você só precisa traçar o preço do Bitcoin em relação ao Nasdaq, de alta tecnologia, para ver isso. Às vezes, a solução simples é a mais elegante. Desde que a inflação aumentou e a economia fez a transição para este novo paradigma de política monetária restritiva (digamos, no primeiro trimestre de 2022), o Bitcoin foi negociado como uma aposta alavancada no Nasdaq.

Olha, eu adoro Bitcoin. Penso que avaliar o seu lugar numa carteira de investimentos e especular sobre a trajetória futura do ativo – e como se enquadra na esfera macroeconómica – é absolutamente fascinante. Escrevi um livro completo sobre como tentar modelar seus retornos daqui para frente e responder exatamente à pergunta sobre onde exatamente ele deveria ficar em um portfólio. Eu realmente amo isso!

Mas a partir de agora, o Bitcoin é negociado como um ativo de risco. Pode ser que um dia se dissocie (e isso é uma questão para outro momento), mas esse dia ainda não chegou. É difícil argumentar o contrário, apesar do que frequentemente ouvimos daqueles que estão no espaço.

Save