Preço das ações da Vodafone: padrão raro aponta para alta de 13%

O preço das ações da Vodafone (LON: VOD) se recuperou nas últimas semanas, à medida que os investidores apostavam na recuperação da empresa. A ação saltou para uma máxima de 82p na sexta-feira, o ponto mais alto desde 16 de maio. Ele saltou mais de 17% em relação ao nível mais baixo deste ano.

A recuperação da Vodafone continua

A Vodafone tem estado sob intensa pressão nos últimos anos. O crescimento em mercados importantes como Alemanha, Reino Unido e Índia desacelerou, enquanto a empresa tem uma grande dívida.

Os resultados mais recentes mostraram que as receitas da empresa aumentaram 3,7%, para mais de 10,7 mil milhões de euros no primeiro trimestre. As receitas da Alemanha caíram 1,3% para 3,14 mil milhões de euros, enquanto a Itália caiu 1,6% para 1,13 mil milhões de euros. As receitas do Reino Unido aumentaram 5,7%, para 1,6 mil milhões de euros.

A administração está agora a trabalhar para reduzir a carga da sua dívida e implementar uma grande reviravolta. Na sexta-feira, a empresa anunciou que sairá do seu negócio espanhol vendendo os seus ativos à Zegona Communications.

Seus negócios na Espanha têm passado por uma fase difícil nos últimos anos. A receita de serviços caiu 3% no último trimestre. Seus contratos móveis aumentaram em 87 mil, enquanto a receita de banda larga caiu em 65 mil. A administração atribuiu isso ao aumento da rotatividade depois que a Vodafone aumentou os preços.

A Vodafone também está a considerar mais vendas de ativos. No ano passado, rejeitou uma oferta da Apax e da Iliad para os seus negócios italianos. Ao mesmo tempo, está tentando se fundir com a Three, empresa britânica de propriedade de CK Hutchison.

O Forex é outra grande preocupação que a Vodafone enfrenta. A Turquia, que representa 4% da receita total, viu a sua moeda cair para um mínimo histórico. Da mesma forma, o rand sul-africano e a libra egípcia caíram acentuadamente nos últimos meses.

Previsão do preço das ações da Vodafone

O gráfico diário mostra que o preço das ações VOD formou um padrão de fundo duplo a 70p. Na análise da ação do preço, esse padrão é um dos sinais mais otimistas. Agora ele passou acima do decote deste padrão em 79,10p. Este preço também coincidiu com a menor oscilação de dezembro do ano passado.

O preço das ações da Vodafone também ultrapassou as médias móveis de 50 e 100 dias. Também testou novamente a média móvel de 200 dias. Portanto, há uma probabilidade de que as ações continuem a subir, à medida que os compradores visam o ponto de resistência principal em 92,2-, o ponto mais alto em 3 de maio. Se isso acontecer, o estoque subirá 13%.

